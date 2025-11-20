Пять лет падения: как любимый застройщик челябинских силовиков оказался в СИЗО

Одна из самых впечатляющих бизнес-карьер в Челябинске завершается трагическим крахом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ровно пять лет назад началось крушение бизнеса и карьеры одного из столпов челябинской строительной отрасли. Стартовавший в начале девяностых, раскрутивший до миллиардных оборотов строительный холдинг, ставший фаворитом силовиков и госструктур депутат гордумы Челябинска Олег Иванов рухнул с достигнутых высот быстро и страшно. «Утащив» с собой и супругу, сделавшую политическую карьеру в заксобрании области Татьяну Завгороднюю. Нашумевшую историю триумфа и краха вспоминает URA.RU.

История успеха

В гордуму Олег Иванов избирался трижды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 1986 году будущий миллиардер ушел служить в армию, а в 1989-м, как вспоминал сам, вернулся в совершенно новую страну. Поработал в соответствии с полученной в техникуме специальностью в дорожной сфере, затем ушел в строительство. Но сначала на разных должностях работал на других. Через 10 лет Иванов зарегистрировал маленькую фирмочку из трех человек, где был и директором, и прорабом, и специалистом по закупкам — развозя стройматериалы на своей старой «Волге».

В отличие от многих и многих подобных ей созданная Ивановым фирма не развалилась и не осталась одним из бесчисленных субъектов малого бизнеса. Она развивалась, принимала на работу новых людей, получала все более крупные заказы. Частные дома, коттеджи, небольшие производственные здания — Иванов брал оперативностью, выгодно отличавшей его фирму от преобразовавшихся, но во многом еще неповоротливых бывших строительных трестов советской эпохи.

Продолжение после рекламы

Звездным часом (первым из многих) в начале нулевых стал заказ на реконструкцию кинотеатра аж в Перми — на 20 млн рублей. Это позволило Иванову обзавестись собственным парком строительной техники, создать производственную базу — в 2002 году в Челябинской области действовал уже солидный строительный холдинг. Динамику бизнесу придал контракт на реконструкцию бассейна ватерпольной команды «Уралочка» в Златоусте. Пять подрядчиков пытались сделать это в течение семи лет, пока отчаявшиеся заказчики в 2008 году не обратились к Иванову. Ему потребовалось всего четыре месяца. В городе пришли в восторг. Бизнесмен тут же получит договор на здание местного суда, которое не могли достроить 18 лет.

Восход империи

В 2012 году тысячи сотрудников холдинга работали на 22 объектах общей стоимостью 3,5 миллиарда рублей. А Иванов добавлял в «портфолио» все новые знаковые объекты: окружной онкодиспансер и областная больница, Центр олимпийской подготовки по дзюдо в Челябинске, кинотеатр «Родина» и кинотеатры сети «Киномакс» по всей стране, здание Челябинского областного суда, пограничные городки на Дальнем Востоке.

От расцвета бизнеса до визита ФСБ прошло два десятка лет Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области © URA.RU





Не столь крупные, но зато многочисленные контракты были связаны со строительством и ремонтом офисных зданий, преимущественно для правоохранительных структур и судебных органов. Общий объем выигранных им тендеров в рамках госзакупок составил 9 млрд рублей.

Сам Иванов активно пиарился и давал интервью, в которых рассказывал о себе как о бизнесмене новой волны и общественнике. А заодно избрался в городскую думу Челябинска. К 2021 году его холдинг включал несколько компаний: ООО «АльфаСтрой», ООО «Институт АльфаРегионПроект», ООО ПКФ «УралРемЖилСтрой», ООО ПКФ «Каскад».

Первые звоночки

Помимо прочего, компания Олега Иванова сорвала и с помпой начатое строительство кафедрального собора в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вопросы к тому, как Олег Иванов вел дела, возникали регулярно. Но до определенного момента не выходили за рамки обычных для строительных компаний судебных дрязг. Но на рубеже 2020-х годов недоумение, а затем и недовольство начали высказывать заказчики из государственных и, что важнее, правоохранительных структур. Все чаще к качеству выполненных строителями Иванова работ возникали претензии. Но любимец чиновников и силовиков не обращал на это внимания, пользуясь своим положением и наработанной ранее репутацией.

В 2020 году в отношении «Альфа-строя» возбудили у головное дело о мошенничестве — поводом стали нарушения при реконструкции здания Оперного театра. Расследование заглохло, но критическая масса уже набралась.

Продолжение после рекламы

Весной следующего года губернатор Алексей Текслер инициирует проверку Контрольно-счетной палаты срыва всех сроков реконструкции очередного корпуса областной больницы. К этому времени в областном арбитраже лежат уже два иска к депутату: от налоговой инспекции на 119 млн рублей до бывших партнеров по бизнесу на сумму свыше миллиарда рублей. В конце марта на бизнес-активы, квартиры и машины Иванова, а также его супруги Татьяны Завгородней накладывают арест.

«Трест, который лопнул»

Семейный бизнес Олега Иванова и Татьяны Завгородней заканчивается семейным уголовным делом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проблемы Иванова начинают расти, как снежный ком. Офисы его фирм обыскивает ФСБ. Почувствовавшие неладное банки требуют возврата огромных кредитов, а самого депутата в декабре 2022 года задерживают и исключают из «Единой России».

К 2025 году Иванов признан банкротом из-за миллиардного долга. Обанкрочен и его главный актив — «Альфа-Строй». Почти всю недвижимость Иванов передал своей жене Татьяне Завгородней. Речь идет о двенадцати объектах — домах, нежилых помещениях и земельных участках. Самым крупным является элитный SPA-центр «Заречье», который раньше назывался LYNX-CLUB, площадью 5162 квадратных метра. Но это не спасает: финансовый управляющий Иванова Олег Родин требует, чтобы Завгородняя вернула всю недвижимость мужу для расчета с кредиторами.