Челябинский суд закрыл суши-бар с тараканами на два месяца

20 ноября 2025 в 19:28
Судебные приставы опечатали заведение японской кухни

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тракторозаводский райсуд Челябинска приостановил работу суши-бара, где обнаружили тараканов и другие нарушения санитарных норм. Заведение «Суши Кот» закрыто на 60 суток, а помещения опечатаны, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

«Суд постановил признать индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на предприятии общественного питания „Суши Кот“, в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение СанПиН требований к организации питания населения). Назначенное наказание — приостановление деятельности на срок 60 суток», — отметили в пресс-службе ведомства.

После решения суда приставы Тракторозаводского района возбудили исполнительное производство. Помещения заведения были опечатаны.

Ранее URA.RU сообщало, что в челябинском суши-баре с высоким рейтингом обнаружили полчища тараканов. Сотрудники жаловались на насекомых, но руководство игнорировало просьбы о дезинсекции. Прокуратура инициировала проверку Роспотребнадзора, которая выявила грубые нарушения законов о санитарных нормах, а также о качестве и безопасности пищевых продуктов. Тогда кафе закрыли на неделю, а материалы передали в суд для привлечения собственника к ответственности.

