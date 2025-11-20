Челябинский суд закрыл суши-бар с тараканами на два месяца

Тракторозаводский райсуд Челябинска приостановил работу суши-бара, где обнаружили тараканов и другие нарушения санитарных норм. Заведение «Суши Кот» закрыто на 60 суток, а помещения опечатаны, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

«Суд постановил признать индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на предприятии общественного питания „Суши Кот“, в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение СанПиН требований к организации питания населения). Назначенное наказание — приостановление деятельности на срок 60 суток», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в челябинском суши-баре с высоким рейтингом обнаружили полчища тараканов. Сотрудники жаловались на насекомых, но руководство игнорировало просьбы о дезинсекции. Прокуратура инициировала проверку Роспотребнадзора, которая выявила грубые нарушения законов о санитарных нормах, а также о качестве и безопасности пищевых продуктов. Тогда кафе закрыли на неделю, а материалы передали в суд для привлечения собственника к ответственности.