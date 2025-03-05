Долги экс-директора пермского завода Дзержинского выкупил его шурин

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Сергей Федорец выкупил задолженность на 9 млн рублей за 92 тысячи рублей
Сергей Федорец выкупил задолженность на 9 млн рублей за 92 тысячи рублей Фото:

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» подвел итоги торгов. Они связаны с продажей дебиторской задолженности предприятия.

«Все выставленные на продажу методом публичного предложения лоты были реализованы. Часть долгов бывших руководителей ЗиДа приобрели их родственники», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, шурин бывшего исполнительного директора Сергей Федорец выкупил задолженность на 9 млн рублей за 92 тысячи рублей. А долг на 2,9 млн рублей всего за 3001 рубль.

Все должники ранее проходили по уголовным делам о хищениях средств завода. Егор Заворохин и сам был в местах лишения свободы за хищение денег предприятия. Он освободился из колонии по УДО.

В августе 2024 года его признали банкротом. Сейчас проводится процедура реализации его имущества.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2010 году по решению суда ЗиД признан банкротом. Имущество предприятия выставлено на торги из-за долгов. В 2023 году пермский завод купила компания «Курганприбор».

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Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» подвел итоги торгов. Они связаны с продажей дебиторской задолженности предприятия. «Все выставленные на продажу методом публичного предложения лоты были реализованы. Часть долгов бывших руководителей ЗиДа приобрели их родственники», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, шурин бывшего исполнительного директора Сергей Федорец выкупил задолженность на 9 млн рублей за 92 тысячи рублей. А долг на 2,9 млн рублей всего за 3001 рубль. Все должники ранее проходили по уголовным делам о хищениях средств завода. Егор Заворохин и сам был в местах лишения свободы за хищение денег предприятия. Он освободился из колонии по УДО. В августе 2024 года его признали банкротом. Сейчас проводится процедура реализации его имущества. Ранее URA.RU сообщало, что в 2010 году по решению суда ЗиД признан банкротом. Имущество предприятия выставлено на торги из-за долгов. В 2023 году пермский завод купила компания «Курганприбор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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