Житель Челябинской области, наш земляк Акжул Х. из Агаповки, совершил на фронте уникальный подвиг — он сбил вражеский беспилотник с помощью обычной удочки. Об этом случае рассказал глава Агаповского района Артем Яхимович, который встретился с военнослужащим.

«История началась с того, что дрон ВСУ влетел в одну из их машин, но не разорвался, а попал в резину колеса и застрял. Парни из машины по рации вызвали его помочь. Когда Акжул подъехал, прилетела вторая „птичка“. Удочкой он хотел сдернуть первый дрон, но пришлось ею отбиваться и от второго, и он сумел его сбить удочкой!» — рассказал о подвиге земляка Яхимов.