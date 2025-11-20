Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Челябинец сбил удочкой вражеский дрон ВСУ. Видео

20 ноября 2025 в 23:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Отбиться от дрона ВСУ челябинцу помогла удочка

Отбиться от дрона ВСУ челябинцу помогла удочка

Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Челябинской области, наш земляк Акжул Х. из Агаповки, совершил на фронте уникальный подвиг — он сбил вражеский беспилотник с помощью обычной удочки. Об этом случае рассказал глава Агаповского района Артем Яхимович, который встретился с военнослужащим.

«История началась с того, что дрон ВСУ влетел в одну из их машин, но не разорвался, а попал в резину колеса и застрял. Парни из машины по рации вызвали его помочь. Когда Акжул подъехал, прилетела вторая „птичка“. Удочкой он хотел сдернуть первый дрон, но пришлось ею отбиваться и от второго, и он сумел его сбить удочкой!» — рассказал о подвиге земляка Яхимов.

Видео, как Акжул сбивает дрон, попало в соцсети. Челябинский боец не скрывает, что было страшно.

Продолжение после рекламы

«Четверо детей, четырнадцать внуков ждут дома живого и здорового, не мог их подвести. Врага надо бить!» — поделился боец СВО. 

Завтра Акжул отправляется в зону СВО. Районные власти передали ему и ребятам на передовой дизельный генератор. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал