Отбиться от дрона ВСУ челябинцу помогла удочка
Фото: Илья Московец © URA.RU
Житель Челябинской области, наш земляк Акжул Х. из Агаповки, совершил на фронте уникальный подвиг — он сбил вражеский беспилотник с помощью обычной удочки. Об этом случае рассказал глава Агаповского района Артем Яхимович, который встретился с военнослужащим.
«История началась с того, что дрон ВСУ влетел в одну из их машин, но не разорвался, а попал в резину колеса и застрял. Парни из машины по рации вызвали его помочь. Когда Акжул подъехал, прилетела вторая „птичка“. Удочкой он хотел сдернуть первый дрон, но пришлось ею отбиваться и от второго, и он сумел его сбить удочкой!» — рассказал о подвиге земляка Яхимов.
Видео, как Акжул сбивает дрон, попало в соцсети. Челябинский боец не скрывает, что было страшно.
«Четверо детей, четырнадцать внуков ждут дома живого и здорового, не мог их подвести. Врага надо бить!» — поделился боец СВО.
Завтра Акжул отправляется в зону СВО. Районные власти передали ему и ребятам на передовой дизельный генератор.
- Евгений20 ноября 2025 23:30Храни вас Бог , ребята!