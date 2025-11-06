От «Безопасного интернета» — к семейному счастью: кто такая Екатерина Мизулина, что она делала до Shamanа

Мизулина вышла замуж за Shamanа Фото: Размик Закарян © URA.RU

Глава лиги «Безопасного интернета» Екатерина Мизулина и российский певец Ярослав Дронов (Shaman) официально расписались в Донецке. Оба выбрали довольно сдержанные с визуальной точки зрения образы: и жених, и невеста были одеты в черные брюки и рубашки цвета хаки.

41-летняя глава Лиги безопасного интернета стала третьей официальной женой музыканта. При этом о ее личной жизни до Дронова не известно ничего. О биографии, личной жизни и феномене — в материале URA.RU.

Биография

Екатерина Мизулина родилась 1 сентября 1984 года в городе Ярославле. Ее мать, Елена Мизулина, на тот момент занимала должность консультанта в Ярославском областном суде. А отец, Михаил Юрьевич, работал в Ярославском государственном университете.

В 2004 году Екатерина Мизулина получила диплом бакалавра Школы ориентальных и африканских исследований при Лондонском университете, где ее специализацией стали история искусств и индонезийский язык. В 2010 году она завершила обучение в Институте стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Семья Мизулиной

Мать Екатерины, Елена Мизулина, на момент рождения дочери работала в Ярославском областном суде. Впоследствии, после успешной защиты докторской диссертации в области юриспруденции, она посвятила себя политической деятельности. Мизулина-старшая неоднократно становилась депутатом Государственной думы — во II, III, V и VI созывах, а в период с 2015 по 2023 год представляла интересы Омской области в верхней палате парламента — Совете Федерации.

Ее отец, Михаил Юрьевич, посвятил более двух десятилетий работе в Ярославском государственном университете. За годы службы он прошел путь от ассистента на кафедре философии до руководителя факультета социально-политических наук, активно участвуя в общественной и экспертной деятельности и получил должность доцента кафедры политологии и политического управления.

Старший брат Екатерины, Николай, получил степень бакалавра в области юриспруденции в Московском государственном институте международных отношений. Затем он продолжил свое образование в колледже Lady Margaret Hall при Оксфордском университете, а также в Институте мировой торговли при Бернском университете. В настоящее время Николай проживает в столице Бельгии — Брюсселе, где работает партнером в международной юридической компании Mayer Brown, специализируясь на вопросах международного и европейского торгового права.

Карьера Мизулиной

Во время обучения в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова Мизулина приступила к работе в качестве переводчика с китайского языка в официальных российских делегациях. Первым значимым профессиональным опытом для нее стало участие в Олимпийских играх, проходивших в Пекине в 2008 году.

Начиная с 2015 года Мизулина осуществляла трудовую деятельность в православном Фонде Святителя Василия Великого, учрежденном предпринимателем Константином Малофеевым. В рамках своих обязанностей она курировала «реализацию ряда благотворительных проектов по оказанию помощи многодетным семьям и тяжелобольным детям». В конце 2017 года Екатерина Мизулина заняла пост руководителя Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» (ЛБИ).

В октябре 2018 года она была избрана на должность исполнительного директора Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Организация реализует задачи по поддержке поисково-спасательных отрядов в розыске пропавших детей, подготовке волонтеров, профилактике опасного поведения несовершеннолетних и обучению основам кибербезопасности. С 2020 года Екатерина Мизулина стала членом Общественной палаты России, где начала работаеть в комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Работа с Лигой безопасного интернета

В 2019 году Екатерина Мизулина выступила соавтором учебного пособия «Безопасный интернет», предназначенного для школьников. На интернет-ресурсе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) размещены материалы для начальной и средней школы, в которых детям разъясняют методы распознавания поддельных сайтов, способы избежания общения с мошенниками и прочие хитрости в работе с интернетом. .

Среди направлений деятельности ЛБИ — функционирование «горячих линий» и взаимодействие с государственными органами по выявлению и блокировке противоправного контента, включая детскую порнографию, наркотики и экстремизм. На интернет-ресурсе организации указывается, что при содействии Лиги было заблокировано или удалено более 184 тысяч ресурсов с опасным контентом.

На круглом столе Общественной палаты летом 2021 года Мизулина заявила о выявлении «более 200 блогеров, которые занимаются системной пропагандой наркотических веществ и делают это уже более года». Тогда же она сообщила, что, согласно ее данным, 53 миллиона аккаунтов в социальных сетях находятся «под влиянием деструктивного контента».

Конфликт с депутатом Даванковым

В сентябре 2023 года вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков подверг критике практику обращений Мизулиной к силовым ведомствам. Он сообщил, что в Госдуме ускорили разработку законопроекта об обязательных работах для «серийных доносчиков». Депутат предложил назвать документ «законом Мизулиной». Позже правительство дало отрицательное заключение на законопроект.

В октябре Даванков пригласил Мизулину на дебаты. По его словам, площадку для мероприятия были готовы предоставить Ксения Собчак и «Матч ТВ». Даванков тогда раскритиковал Мизулину и продолжил это делать в 2025 году. В частности, он выразил удивление позитивными отзывами главы ЛБИ о социальной сети X, в связи с чем спросил у подписчиков, стоит ли попросить компетентные органы проверить Мизулину на иностранное влияние — 90% его читателей ответили «да».

В апреле политик направил запрос в МВД с просьбой проверить деятельность Мизулиной в отношении рэпера Паши Техника. Даванков посчитал подозрительным, что общественница прежде требовала изучить деятельность рэпера на признаки пропаганды запрещенных веществ, но в дальнейшем не предъявляла к нему претензий. Мизулина назвала запрос депутата «доносом», который содержит «клеветническую информацию» о ее деятельности. Позже она заявила, что обратилась в Следственный комитет с заявлением о клевете.

Споры со студентами и критика нового законодательства

В феврале 2024 года во время встречи Мизулиной с молодежью в Уральском федеральном университете между ней и одним из студентов завязался спор о свободе слова в России. Студент жаловался на блокировку песен популярных исполнителей и обвинил главу ЛБИ в использовании института армии, чтобы «запугать» тик-токера Даню Милохина. Мизулина заявила, что студент может открыто выражать свои взгляды, уже говорит об отсутствии цензуры в стране, но при этом отметила, что за некоторые прозвучавшие высказывания «лучше бы» извиниться, «прежде чем его привлекут к ответственности за дискредитацию нашей армии».

Несколько дней спустя Мизулина спорила уже с другим студентом в Казани. Молодой человек, вызвавший общественницу на дебаты, заявил, что, по его мнению, глава ЛБИ «запустила цепочку» гонений на артистов. Мизулина ответила на это, что писать жалобы ее просят подписчики.

В июле 2025 года Мизулина выступила с критикой закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ, в соответствии с которым гражданам с 1 сентября 2025 года грозит штраф за «умышленное осуществление поиска» заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN.

Мизулина также заявила, что ЛБИ после вступления нового закона в силу не сможет мониторить и передавать МВД информацию по целому ряду направлений, которые составляют 30% деятельности организации. В августе она сообщила о том, что ЛБИ сосредоточится на работе по другим направлениям: выявлении информации о распространении детской порнографии, сведений о продаже наркотиков, о пропаганде суицидов и живодерстве.

Участие в судебных процессах и законодательных инициативах

В июне 2025 года в интервью телеканалу «Спас» Мизулина рассказала, что Лига безопасного интернета участвовала в подготовке иска Министерства юстиции о признании «Международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией и запрета его на территории России. Принятое в 2023 году решение суда об удовлетворении иска Минюста она назвала «очень важным» и «историческим». В числе других достижений ЛБИ Мизулина назвала разработку законопроекта о запрете треш-стримов, принятого Государственной Думой в 2024 году.

Скандал с Егором Кридом

В сентябре 2025 года Мизулина попросила Генпрокуратуру и СК проверить выступление Крида в «Лужниках» на признаки «умышленного совершения развратных действий», сославшись на «тысячи писем» от «возмущенных родителей школьников». Концерт тогда посетили 86 тысяч зрителей.

Больше всего критике подвергся пикантный номер под песню «Мало» — во время него к исполнителю вышла девушка в нижнем белье и станцевала сексуальный танец, сидя на самом артисте. Кульминацией номера стал страстный поцелуй Крида с танцовщицей. Общественница указала, что при продаже билетов концерт был обозначен возрастной категорией «12+».

В ответ на критику Егор Крид опроверг развратность танцевального номера на концерте и обвинил Мизулину в «обесценивании семейных ценностей». Певец заявил, что красиво оформленный танцевальный номер на концерте не могут рассматриваться как развратные действия по отношению к несовершеннолетним. Он также обвинил Мизулину в подрыве семейных ценностей: Крид отметил, что глава ЛБИ сама целовалась с избранником на сцене перед зрителями-детьми и не ей его упрекать.





Shaman и Мизулина официально оформили отношения. Церемония бракосочетания состоялась 6 ноября в Донецке. «В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались», — написал Shaman.