Природа

Плюсовые температуры в Челябинске продержатся вплоть до календарной зимы

21 ноября 2025 в 07:15
Температура в Челябинске в ноябре установится выше климатической нормы

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске до конца ноября сохранятся дневные плюсовые температуры. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео».

«До конца месяца температура воздуха днем будет колебаться в среднем от +1 до +3 градусов. Однако в предстоящие выходные будут хоть и дождливыми, но самыми теплыми — в субботу +4, в воскресенье +8»,— следует из прогноза метеорологов «Гисметео».

Синоптики рассказали о погоде в Челябинске до конца ноября

Фото: скрин с сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/2-weeks/

А вот ночные температуры до конца ноября уже будут стабильно минусовыми значениями, от -1 до -5 градусов. Подобные температурные качели угрожают возникновением гололеда на дорогах утром и ночью.

