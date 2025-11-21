Плюсовые температуры в Челябинске продержатся вплоть до календарной зимы

Температура в Челябинске в ноябре установится выше климатической нормы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске до конца ноября сохранятся дневные плюсовые температуры. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео».

«До конца месяца температура воздуха днем будет колебаться в среднем от +1 до +3 градусов. Однако в предстоящие выходные будут хоть и дождливыми, но самыми теплыми — в субботу +4, в воскресенье +8»,— следует из прогноза метеорологов «Гисметео».

Фото: скрин с сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/2-weeks/