Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

В Челябинске на 270 млн подешевел выставленный на продажу гипермаркет

21 ноября 2025 в 07:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Одним из якорных арендаторов ТК является торговая сеть «Лента»

Одним из якорных арендаторов ТК является торговая сеть «Лента»

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске на 270 миллионов рублей снизили цену на выставленный на продажу торговый комплекс в Курчатовском районе. Это следует из информации на популярной доске интернет-объявлений.

«Продается крупный торговый комплекс, по адресу Комсомольский проспект,113, за 650 млн рублей. Ранее этот объект продавался за 920 мл рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Отмечается, что в ТК работают свыше 40 магазинов. Среди ключевых арендаторов — гипермаркет «Лента», салон бытовой техники и электроники DNS, магазин одежды и обуви, а также мебельный магазин «Мебельный вектор». Кроме того, на территории расположены автомойка, автостоянка и более пяти павильонов. Ежедневный поток посетителей торгового комплекса достигает около семи тысяч человек.

Продолжение после рекламы

Еще летом в ТК размещался магазин центра торговли «Молния», работавший под брендом Spar. Однако ретейлер «Лента» заключил соглашение о покупке компании ООО «Молл» — одной из крупнейших розничных торговых сетей в Челябинской области.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал