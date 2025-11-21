В Челябинске на 270 млн подешевел выставленный на продажу гипермаркет

Одним из якорных арендаторов ТК является торговая сеть «Лента» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске на 270 миллионов рублей снизили цену на выставленный на продажу торговый комплекс в Курчатовском районе. Это следует из информации на популярной доске интернет-объявлений.

«Продается крупный торговый комплекс, по адресу Комсомольский проспект,113, за 650 млн рублей. Ранее этот объект продавался за 920 мл рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Отмечается, что в ТК работают свыше 40 магазинов. Среди ключевых арендаторов — гипермаркет «Лента», салон бытовой техники и электроники DNS, магазин одежды и обуви, а также мебельный магазин «Мебельный вектор». Кроме того, на территории расположены автомойка, автостоянка и более пяти павильонов. Ежедневный поток посетителей торгового комплекса достигает около семи тысяч человек.

Продолжение после рекламы