ХК «Автомобилист» продул лидеру КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл магнитогорскому «Металлургу»
20 ноября 2025 в 22:49
«Автомобилисту» не хватило одного очка до ничьи

Фото: Илья Московец © URA.RU

ХК «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Металлургу» (Магнитогорск) со счетом 4:5 в матче чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча прошла на «УГМК-Арене».

Несмотря на поражение, «Автомобилист» продемонстрировал борьбу и достойное сопротивление сопернику. Игроки команды смогли забить четыре шайбы, однако «Металлург» оказался сильнее и одержал седьмую победу в восьми последних матчах. «Автомобилист» сейчас занимает четвертое место в Восточной конференции.

Шайбы у «Автомобилиста» забросили: Кертис Волк (10-я минута), Александр Шаров (43), Алексей Бывальцев (47) и Артем Каштанов (60). У «Металлурга» отличились Михаил Федоров (16), Робин Пресс (40), Роман Канцеров (52), который набрал сотое очко в КХЛ, и Никита Михайлис (60).

Ранее «Автомобилист» одержал уверенную победу над нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась со счетом 6:3.

