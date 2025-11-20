Логотип РИА URA.RU
«Пусть и дальше орлит»: екатеринбуржцы высказались об идеальном мэре

Екатеринбуржцы хотят молодого и хозяйственного мэра
20 ноября 2025 в 22:28
Полномочия Алексея Орлова истекает в 2026 году

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбуржцы хотят видеть на посту мэра молодого хозяйственника, который бы чаще общался с народом. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU, который отправился опрашивать горожан после того, как «Единая Россия» выдвинула действующего мэра Алексея Орлова кандидатом на выборы в 2026 году.

«Больше практик, наверное, чем политик», — так представляют горожане образ мэра. Многие хотели бы видеть на посту мэра молодого специалиста. Также важна открытость: «Чтобы к мэру можно было подойти и поговорить, чтобы он услышал чаяния народа». Часть респондентов высказалась за сохранение текущего мэра: «Орлов, пускай и дальше орлит».

Полномочия нынешнего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова истекают в начале февраля 2026 года. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о создании комиссии для рассмотрения кандидатов на должность мэра, предложения могут вносить политические партии, Общественная палата и некоторые другие организации. Орлов ранее высказывался в поддержку того, что именно губернатор теперь должен представлять на голосование думы кандидатуры.

