Мокрый снег обрушится на Екатеринбург
На погоду в регионе будет влиять антициклон, движущийся через Южный Урал
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ближашие дни в Екатеринбурге ожидается мокрый снег с дождем. При этом днем температура поднимется до плюсовых температур. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«Днем в регионе ожидается умеренное тепло. При переменной облачности воздух прогреется до околонулевых отметок», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Осадки начнутся с субботы 22 ноября и задержатся в регионе минимум на неделю. При этом температура будет держаться в районе +4..+5 градусов, временами опускаясь до 0..-1.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!