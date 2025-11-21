Мокрый снег обрушится на Екатеринбург

На погоду в регионе будет влиять антициклон, движущийся через Южный Урал Фото: Илья Московец © URA.RU

В ближашие дни в Екатеринбурге ожидается мокрый снег с дождем. При этом днем температура поднимется до плюсовых температур. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«Днем в регионе ожидается умеренное тепло. При переменной облачности воздух прогреется до околонулевых отметок», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».