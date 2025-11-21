Логотип РИА URA.RU
Свердловчанин, натравивший питбуля на самоеда, получил новую уголовку

Против жителя Сухого лога, чей пес напал на самоеда, возбудили новое дело
21 ноября 2025 в 07:30
Инцидент с собаками произошел прошлой весной

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Против жителя Сухого Лога (Свердловская область) Артема Черепанова, чей питбуль напал на самоеда, возбудили новое уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.

«Против Черепанова возбуждено дело по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). Дело уже передано в суд для разбирательства», — сказал собеседник агентства. Судя по сайту городского суда, дело по существу пока что рассматривать не начали — произошел отвод судьи.

Ранее против мужчины было возбуждено дело о хулиганстве, жестоком обращении с животными и побоях. Следствие считает, что Черепанов якобы специально натравил пса на собаку оппонента из-за спора на машину. Инцидент произошел в марте 2024 года. Погруженный в тему источник URA.RU говорил, что конфликт мог спровоцировать сам потерпевший.

«В „Пятерочке“ он провоцировал Артема, вооружившись бутылкой, и преградил ему путь с собакой. Определенно между ними был конфликт. Но в таком случае, если зачинщиком ссоры был потерпевший, то обвиняемый не может быть привлечен к ответственности за совершение преступления в отношении такого потерпевшего из хулиганских побуждений. Нужно выяснять, кто был инициатором и для чего это делалось», — заявлял собеседник URA.RU.

В июле дело было приостановлено из-за тяжелой болезни Черепанова. Осенью его возобновили. Подсудимого отправили на психиатрическую экспертизу, ее результатов пока нет.

