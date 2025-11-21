Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Паслер назначил трех министров Свердловской области

21 ноября 2025 в 09:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Паслер подписал указ о переназначении министров

Паслер подписал указ о переназначении министров

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер переназначил трех членов правительства региона. Об этом рассказали в департаменте информполитики.

Таким образом, свои места сохранили: министр природных ресурсов Денис Мамонтов, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и министр образования Светлана Тренихина. К работе они приступят с 21 ноября.

Ранее на должности в кабмине были согласованы Андрей Злоказов (минсоцполитики), Алексей Кузнецов (МУГИСО), Александр Старков (минфин), Александр Кудрявцев (министерство общественной безопасности), Анна Кузнецова (минАПК), Григорий Сурганов (минстрой), Вячеслав Ярин (министерство международных и внешнеэкономических связей). Министров утверждали на заседании заксобрания.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал