Паслер назначил трех министров Свердловской области

Паслер подписал указ о переназначении министров Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер переназначил трех членов правительства региона. Об этом рассказали в департаменте информполитики.

Таким образом, свои места сохранили: министр природных ресурсов Денис Мамонтов, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и министр образования Светлана Тренихина. К работе они приступят с 21 ноября.