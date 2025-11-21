Паслер назначил трех министров Свердловской области
Паслер подписал указ о переназначении министров
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Губернатор Свердловской области Денис Паслер переназначил трех членов правительства региона. Об этом рассказали в департаменте информполитики.
Таким образом, свои места сохранили: министр природных ресурсов Денис Мамонтов, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и министр образования Светлана Тренихина. К работе они приступят с 21 ноября.
Ранее на должности в кабмине были согласованы Андрей Злоказов (минсоцполитики), Алексей Кузнецов (МУГИСО), Александр Старков (минфин), Александр Кудрявцев (министерство общественной безопасности), Анна Кузнецова (минАПК), Григорий Сурганов (минстрой), Вячеслав Ярин (министерство международных и внешнеэкономических связей). Министров утверждали на заседании заксобрания.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!