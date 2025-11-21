Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

«Путинский автобан» полностью закрыли под Екатеринбургом

Участок Пермского тракта полностью перекрыли возле Ревды
21 ноября 2025 в 10:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Движение закрыли в сторону Екатеринбурга

Движение закрыли в сторону Екатеринбурга

Фото: Илья Московец © URA.RU

На 311-м километре Пермского тракта возле Ревды (Свердловская область) утром 21 ноября полностью перекрыли движение. Ограничения связаны с дорожными работами на участке, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 311-м километре автодороги Р-242 на проезжей части производятся дорожные работы! Движение перекрыто полностью в направлении Екатеринбурга», — пояснили дорожники.

Водителей призвали быть бдительными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить информацию о состоянии участка можно по телефону: 8-800-200-63-06.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал