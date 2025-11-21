«Путинский автобан» полностью закрыли под Екатеринбургом

Движение закрыли в сторону Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU

На 311-м километре Пермского тракта возле Ревды (Свердловская область) утром 21 ноября полностью перекрыли движение. Ограничения связаны с дорожными работами на участке, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 311-м километре автодороги Р-242 на проезжей части производятся дорожные работы! Движение перекрыто полностью в направлении Екатеринбурга», — пояснили дорожники.