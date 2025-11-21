Логотип РИА URA.RU
Общество

В Снежинске представили нового прокурора

Прокурором Снежинска стал Евгений Мичурин
21 ноября 2025 в 16:09
Евгения Мичурина представили коллективу прокуратуры Снежинска

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу прокуратуры Снежинска нового руководителя в лице старшего советника юстиции Евгения Мичурина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу, руководителям органов власти и правоохранительных органов назначенного Генеральным прокурором Российской Федерации прокурора ЗАТО Снежинск старшего советника юстиции Мичурина Евгения Викторовича», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Ранее Мичурин руководил прокуратурой Сосновского района.

Донгаузер поставил перед Мичуриным вполне конкретные задачи. Также ему обозначили проблемные вопросы, которые необходимо решить.

Мичурин служит в прокуратуре более 23 лет. Работу начинал в статусе следователя прокуратуры Курчатовского района Челябинска. За годы испытал себя на различных должностях. С ноября 2021 года руководил прокуратурой Сосновского района. Сейчас его место занял Василий Казанчук.

