В Снежинске представили нового прокурора
Евгения Мичурина представили коллективу прокуратуры Снежинска
Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области
Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу прокуратуры Снежинска нового руководителя в лице старшего советника юстиции Евгения Мичурина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу, руководителям органов власти и правоохранительных органов назначенного Генеральным прокурором Российской Федерации прокурора ЗАТО Снежинск старшего советника юстиции Мичурина Евгения Викторовича», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Ранее Мичурин руководил прокуратурой Сосновского района.
Донгаузер поставил перед Мичуриным вполне конкретные задачи. Также ему обозначили проблемные вопросы, которые необходимо решить.
Мичурин служит в прокуратуре более 23 лет. Работу начинал в статусе следователя прокуратуры Курчатовского района Челябинска. За годы испытал себя на различных должностях. С ноября 2021 года руководил прокуратурой Сосновского района. Сейчас его место занял Василий Казанчук.
Материал из сюжета:Перестановки в силовых ведомствах
