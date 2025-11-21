В Снежинске представили нового прокурора

Евгения Мичурина представили коллективу прокуратуры Снежинска Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу прокуратуры Снежинска нового руководителя в лице старшего советника юстиции Евгения Мичурина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу, руководителям органов власти и правоохранительных органов назначенного Генеральным прокурором Российской Федерации прокурора ЗАТО Снежинск старшего советника юстиции Мичурина Евгения Викторовича», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Ранее Мичурин руководил прокуратурой Сосновского района.

Донгаузер поставил перед Мичуриным вполне конкретные задачи. Также ему обозначили проблемные вопросы, которые необходимо решить.

