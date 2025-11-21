Текслер посетил парк Автозаводцев, который стал популярным местом для отдыха у горожан Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер оценил обновленный благодаря победе во Всероссийском конкурсе парк Автозаводцев в Миассе. В целом город за последние годы заметно изменился к лучшему благодаря участию в федеральных конкурса и региональной поддержке, отметил Текслер.

«За последние годы в городе многое изменилось к лучшему благодаря участию в федеральных конкурсах и региональной поддержке. Обновлена центральная улица, набережная, и, конечно, парк Автозаводцев. Я рад, что парк удалось благоустроить, и уверен, что дальнейшие планы развития сделают его еще привлекательнее», — отметил Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

Проект парка Автозаводцев удалось реализовать благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов и областной поддержке. В обсуждении приняли участие сами жители города, по их просьбам парк разбит на несколько зон: есть центральная аллея, пространство для игр, площадка для аттракционов, а также спортивная зона, вело-беговое кольцо и много другое. При благоустройстве территории площадью 3,6 га удалось максимально сохранить лесной массив.

Глава Миасского городского округа Юрий Ефименко выразил благодарность губернатору за личную вовлеченность и тоже отметил значительные улучшения в городе за последние годы. «Все, кто приезжает в город, отмечают значительные улучшения за последние пять лет: преобразились общественные территории, улицы», — добавил Ефименко.