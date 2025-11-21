В Челябинске на площади Революции откроется новогодняя ярмарка

Ярмарка на площади Революции будет работать два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске с 26 декабря 2025 года на территории ледового городка на площади Революции откроется новогодняя ярмарка. Там организуют продажу продуктов, игрушек, катание на пони и оленях, сообщается в распоряжении на сайте мэрии.

«Организовать проведение универсальной ярмарки на территории площади Революции в Челябинске во время новогодних праздников с 26 декабря 2025-го по 20 февраля 2026 года с ассортиментом реализуемых товаров. Там будет продаваться готовая продукция общественного питания (выпечка, бургеры, горячие напитки, конфеты), инвентарь для катания с горок (ледянки)», — сообщается на сайте.