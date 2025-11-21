В Челябинске на площади Революции откроется новогодняя ярмарка
Ярмарка на площади Революции будет работать два месяца
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Челябинске с 26 декабря 2025 года на территории ледового городка на площади Революции откроется новогодняя ярмарка. Там организуют продажу продуктов, игрушек, катание на пони и оленях, сообщается в распоряжении на сайте мэрии.
«Организовать проведение универсальной ярмарки на территории площади Революции в Челябинске во время новогодних праздников с 26 декабря 2025-го по 20 февраля 2026 года с ассортиментом реализуемых товаров. Там будет продаваться готовая продукция общественного питания (выпечка, бургеры, горячие напитки, конфеты), инвентарь для катания с горок (ледянки)», — сообщается на сайте.
Ярмарку распорядился организовать мэр города Алексей Лошкин, для этого на площади Революции появятся пять киосков фастфуда. Также будут организованы сувенирные лавки — с подарками, игрушками, товарами народного творчества. Еще пять павильонов будут предназначены для предоставления культурно-развлекательных услуг: это тир, три аттракциона, место для катания на лошадях, пони и оленях.
