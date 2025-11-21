В прокуратуре Челябинской области прошли кадровые перестановки Фото: Илья Московец © URA.RU

Генпрокурор РФ Александр Гуцан провел кадровые изменения в челябинском ведомстве. По его приказу в прокуратуре Ленинского района Челябинска, Сосновского района и Снежинска сменились руководители. При этом произошла так называемая рокировка между кадрами. Что известно о назначениях — в материале URA.RU.

Рокировка

Приказом Генпрокурора РФ на пост руководителя прокуратуры Снежинска был назначен Евгений Мичурин, который ранее руководил ведомством в Сосновском районе. На его место из прокуратуры Ленинского района Челябинска прибыл Василий Казанчук, оставивший свой пост в райпрокуратуре областного центра на Ольгу Чубук.

Евгений Мичурин

Евгений Мичурин возглавил прокуратуру Снежинска Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Мичурин служит в органах прокуратуры более 23 лет. Службу начинал с должности следователя прокуратуры Курчатовского района Челябинска. В какой-то момент карьеры он перевелся в Следственный комитет, но все же вернулся в прокуратуру.

Продолжение после рекламы

«Работал следователем прокуратуры Курчатовского района Челябинска, старшим следователем прокуратуры Челябинска, следователем, помощником прокурора Ленинского района Челябинска, заместителем прокурора Советского района Челябинска, руководителем следственного отдела по Советскому району Челябинска СУ СК РФ по Челябинской области, прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД, ГСУ ГУ МВД и УФСКН России по Челябинской области прокуратуры области, прокурором Нязепетровского района. С ноября 2021 года состоял в должности прокурора Сосновского района», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ольга Чубук

Олги Чубук назначена руководителем прокуратуры Ленинского района Челябинска Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Для Чубук назначение на пост прокурора района стало дебютным, несмотря на долгую карьеру (более 23 лет). Ранее она замещала прокуроров в Копейске и Челябинске. А с 2017 году трудилась в прокуратуре области.

«Работала помощником, старшим помощником прокурора, заместителем прокурора Копейска, заместителем прокурора Челябинска. С 2017 года состояла в должности начальника отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Челябинской области», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Василий Казанчук

Василий Казанчук «переехал» на челябинскую Рублевку Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Казачнук также имеет колоссальный опыт работы (более 24 лет). Начав службу с должности помощника прокурора, он построил успешную карьеру: был старшим помощником прокурора, следователем прокуратуры Тракторозаводского района Челябинска, прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры области, заместителем прокурора Ленинского района Челябинска, прокурором Троицка. С августа 2020 года состоял в должности прокурора Ленинского района Челябинска.

Знакомство с коллективами

Прокурор области Игорь Донгаузер лично представил коллективам новых руководителей. Он «нарезал» им задач, поставил конкретные цели, обозначил проблемные вопросы, с которыми необходимо будет разобраться.