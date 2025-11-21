В Челябинске наказали владельца зоопарка без лицензии

Рептилий выставляли в Челябинске с нарушением обязательных требований (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Челябинске к административной ответственности привлечен владелец передвижного зоопарка без лицензии в ТРК «Горки». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по части второй статьи 8.53 КоАП РФ индивидуального предпринимателя за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных без лицензии в Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Размер штрафа для должностных лиц составляет от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Предприниматель из Московской области выставлял зоопарк с гекконами, хамелеонами, пауками, змеями, жабами и ящерицами на территории комплекса «Горки». Выставку он планировал проводить до 17 января 2026 года.

Проверка показала, что нарушены условия по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, у предпринимателя не было соответствующей лицензии, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Также не велся журнал по температуре, кормлению и уборки помещения.