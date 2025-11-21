В Челябинске наказали владельца зоопарка без лицензии
Рептилий выставляли в Челябинске с нарушением обязательных требований (архивное фото)
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
В Челябинске к административной ответственности привлечен владелец передвижного зоопарка без лицензии в ТРК «Горки». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по части второй статьи 8.53 КоАП РФ индивидуального предпринимателя за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных без лицензии в Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Размер штрафа для должностных лиц составляет от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Предприниматель из Московской области выставлял зоопарк с гекконами, хамелеонами, пауками, змеями, жабами и ящерицами на территории комплекса «Горки». Выставку он планировал проводить до 17 января 2026 года.
Проверка показала, что нарушены условия по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, у предпринимателя не было соответствующей лицензии, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Также не велся журнал по температуре, кормлению и уборки помещения.
Сотрудники челябинского Россельхознадзора ранее усомнились в качестве зерна пяти производителей, которые получили декларацию о соответствии в Ульяновске и без исследования на пестициды. Проверяющих насторожило, что фермеры выбрали лабораторию, находящуюся за тысячу километров от места выращивания зерна.
