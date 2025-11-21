В Магнитогорске Челябинской области построят новый терминал с пропускной способностью 200 пассажиров в час. Это будет следующий этап модернизации аэрогавани. Проект одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра.

Высота трехэтажного здания аэровокзала — 16 метров. Его возведут северо-восточнее существующей пассажирской инфраструктуры. Фасады здания будут напоминать об истории места и самой воздушной гавани. Аэропорт был основан в 1930 году для обслуживания Магнитогорского металлургического комбината (ММК).