Новый терминал пассажирского аэропорта построят в Магнитогорске. Фото

21 ноября 2025 в 15:54
Новый терминал станет следующим этапом модернизации аэропорта

Новый терминал станет следующим этапом модернизации аэропорта

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области построят новый терминал с пропускной способностью 200 пассажиров в час. Это будет следующий этап модернизации аэрогавани. Проект одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта в Магнитогорске. Дата заключения экспертизы — 19 ноября. Застройщик — АО „Международный аэропорт Магнитогорск“, — сообщается на сайте.

Высота трехэтажного здания аэровокзала — 16 метров. Его возведут северо-восточнее существующей пассажирской инфраструктуры. Фасады здания будут напоминать об истории места и самой воздушной гавани. Аэропорт был основан в 1930 году для обслуживания Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Облик здания будет напоминать об истории аэропорта

Фото: АО «Международный аэропорт Магнитогорск»

