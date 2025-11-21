Новый терминал пассажирского аэропорта построят в Магнитогорске. Фото
Новый терминал станет следующим этапом модернизации аэропорта
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Магнитогорске Челябинской области построят новый терминал с пропускной способностью 200 пассажиров в час. Это будет следующий этап модернизации аэрогавани. Проект одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта в Магнитогорске. Дата заключения экспертизы — 19 ноября. Застройщик — АО „Международный аэропорт Магнитогорск“, — сообщается на сайте.
Высота трехэтажного здания аэровокзала — 16 метров. Его возведут северо-восточнее существующей пассажирской инфраструктуры. Фасады здания будут напоминать об истории места и самой воздушной гавани. Аэропорт был основан в 1930 году для обслуживания Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
Облик здания будет напоминать об истории аэропорта
Фото: АО «Международный аэропорт Магнитогорск»
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!