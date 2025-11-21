Проигрывающий «Трактор» бьет рекорды по заполняемости домашней арены

В Челябинске аншлаг на каждый домашний матч «Трактора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заполняемость арены при домашних играх ХК «Трактор» за первые 11 игровых недель сезона 2025/2026 составила 100%. И это несмотря на последние не совсем удовлетворительные результаты матчей.

«Средняя посещаемость 7500. Заполняемость арены 100%», — подвел промежуточные итоги telegram-канал «Коммерческая пауза».

Таким же успехом из всех команд лиги может похвастаться лишь минское «Динамо». В столице Беларуси зрители также показывают 100% заполняемость арены во время матчей «Динамо». При этом посещаемость там составляет 15 086 человек.

