Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Проигрывающий «Трактор» бьет рекорды по заполняемости домашней арены

21 ноября 2025 в 15:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Челябинске аншлаг на каждый домашний матч «Трактора»

В Челябинске аншлаг на каждый домашний матч «Трактора»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заполняемость арены при домашних играх ХК «Трактор» за первые 11 игровых недель сезона 2025/2026 составила 100%. И это несмотря на последние не совсем удовлетворительные результаты матчей.

«Средняя посещаемость 7500. Заполняемость арены 100%», — подвел промежуточные итоги telegram-канал «Коммерческая пауза».

Таким же успехом из всех команд лиги может похвастаться лишь минское «Динамо». В столице Беларуси зрители также показывают 100% заполняемость арены во время матчей «Динамо». При этом посещаемость там составляет 15 086 человек.

Продолжение после рекламы

В Челябинске любят хоккей. «Трактор» осенью даже увеличил показатель посещаемости на символические 0,1%. Но нестабильная игра команды вполне может сказаться на данных цифрах. Четыре поражения подряд — не слишком хороший пиар.

Материал из сюжета:

Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал