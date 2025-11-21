Проигрывающий «Трактор» бьет рекорды по заполняемости домашней арены
В Челябинске аншлаг на каждый домашний матч «Трактора»
Заполняемость арены при домашних играх ХК «Трактор» за первые 11 игровых недель сезона 2025/2026 составила 100%. И это несмотря на последние не совсем удовлетворительные результаты матчей.
«Средняя посещаемость 7500. Заполняемость арены 100%», — подвел промежуточные итоги telegram-канал «Коммерческая пауза».
Таким же успехом из всех команд лиги может похвастаться лишь минское «Динамо». В столице Беларуси зрители также показывают 100% заполняемость арены во время матчей «Динамо». При этом посещаемость там составляет 15 086 человек.
В Челябинске любят хоккей. «Трактор» осенью даже увеличил показатель посещаемости на символические 0,1%. Но нестабильная игра команды вполне может сказаться на данных цифрах. Четыре поражения подряд — не слишком хороший пиар.
