Стало известно, по какой статье задержали учителя из Екатеринбурга, душившего детей

В Екатеринбурге главу детского ансамбля обвинили в покушении на убийство детей
21 ноября 2025 в 10:57
Обвиняемого хотят отправить под стражу

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 33-летнего руководителя детского ансамбля «Обертон» школы № 17 Артема Ваганова, которого уличили в удушении детей за деньги, обвинили в покушении на убийство несовершеннолетних. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Органами предварительного расследования он обвиняется по п. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство несовершеннолетних)», — пояснили в инстанции. Мужчину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

От следователей в Ленинский райсуд поступило ходатайство об аресте Ваганова, рассмотрят его 21 ноября. До этого он находился под подпиской о невыезде на время расследования.

По данным СМИ, мужчина приводил воспитанников к себе домой и душил их пакетом до тех пор, пока те не начинали биться в конвульсиях. Якобы учитель даже платил им за это. Также сообщалось, что один из аккаунтов педагога в соцсетях назван в честь советского маньяка Анатолия Сливко, который душил детей и убил семерых мальчиков.

