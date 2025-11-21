В Миассе бабушка заблудилась в лесу, собирая ягоды
Женщина потерялась в лесу (архивное фото)
Фото: Владимир Васин © URA.RU
В Миассе Челябинской области бабушка потерялась в лесу, собирая ягоды. Ее сумели оперативно найти спасатели, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.
«В четверг женщина 1948 года рождения, выйдя из СНТ „Рассвет“ за ягодами, заблудилась в лесу. К счастью, она оперативно позвонила по номеру 112 и всё время оставалась на связи со спасателями», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Отряд оперативно нашел пожилую женщину по полученным координатам и помог ей вернуться домой. Спасатели напомнили, что отправляясь в лес за грибами или ягодами, важно запоминать заметные ориентиры — заблудиться может даже человек с большим опытом. В данном случае женщина смогла сообщить свои координаты, но, чтобы не оказаться в опасной ситуации, следует соблюдать меры предосторожности: иметь при себе заряженный мобильный телефон и не позволять ходить в лес в одиночку.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
- Забайкалец21 ноября 2025 11:01Какие нафиг ягоды в конце ноября? Снег по колено в лесу лежит, ну может за клюквой на болота, но есть вероятность утонуть, болота промерзают неравномерно в отличие от рек и озер! Неужели бабушке есть нечего, что она последнее готова забрать у лесного зверья?
- Андрей Ив.21 ноября 2025 10:52Под Миассом еще ягоды собирают? Клюкву или бруснику, видимо..... Хотя странно. Впрочем хорошо, что все хорошо закончилось.