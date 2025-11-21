В Миассе бабушка заблудилась в лесу, собирая ягоды

«В четверг женщина 1948 года рождения, выйдя из СНТ „Рассвет“ за ягодами, заблудилась в лесу. К счастью, она оперативно позвонила по номеру 112 и всё время оставалась на связи со спасателями», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Отряд оперативно нашел пожилую женщину по полученным координатам и помог ей вернуться домой. Спасатели напомнили, что отправляясь в лес за грибами или ягодами, важно запоминать заметные ориентиры — заблудиться может даже человек с большим опытом. В данном случае женщина смогла сообщить свои координаты, но, чтобы не оказаться в опасной ситуации, следует соблюдать меры предосторожности: иметь при себе заряженный мобильный телефон и не позволять ходить в лес в одиночку.