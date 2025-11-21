Логотип РИА URA.RU
Стало известно, когда в Челябинске пройдут публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год

Публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год пройдут в Челябинске 4 декабря
21 ноября 2025 в 10:02
Публичные слушания по бюджету пройдут в Челябинске в декабре (архивное фото)

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Публичные слушания по проекту бюджета Челябинска на 2026 год и плановый период 2027 — 2028 годов пройдут в здании администрации города 4 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе гордумы. 

«Публичные слушания состоятся 4 декабря 2025 года (начало в 11 часов 00 минут) в здании администрации города Челябинска. Проект решения Челябинской городской думы „О бюджете города Челябинска на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов“ опубликован на официальном сайте Челябинской городской думы в разделе „Информация для горожан“, а также доступен на Едином портале Госуслуг», — сообщили URA.RU в пресс-службе гордумы. 

Предложения и замечания по бюджету принимаются до 27 ноября до 16:00. Предложения можно направить на электронную почту, через портал Госуслуг или через интернет-приемную на официальном сайте гордумы Челябинска. 

О размещении на сайтах мэрии и гордумы проекта бюджета Челябинска на 2026 год ранее сообщила заместитель главы города по экономике и финансам Виктория Шин. Размещение проекта — первый шаг к публичным слушаниям, отметила Шин во время аппаратного совещания в мэрии. 

Ранее в бюджет Челябинска на 2025 год внесли изменения. Бюджет вырос на 144 миллиона рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и дотаций. Из них 64 миллиона рублей планировалось направить на соцподдержку населения, в том числе на субсидии для компенсации транспортных расходов отдельным категориям граждан.

