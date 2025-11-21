Логотип РИА URA.RU
Судимая за побои жительница Магнитогорска избила судью

21 ноября 2025 в 13:36
Осужденная напала на судью

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) женщина избила судью, рассматривавшую ее дело по факту причинения побоев. Сейчас ее снова будут судить, но уже по гораздо более жесткой статье, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч.3 ст.296 УК РФ (угроза и насильственные действия в связи с осуществлением правосудия). Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщина напала на судью в мае. После задержания она пояснила, что пришла в суд, чтобы лично передать судье, которая ранее рассматривала ее дело о причинении побоев, квитанцию об оплате штрафа. Но неприязнь взяла свое, и она набросилась на служителя закона с кулаками.

Если за причинение побои женщина отдал семь тысяч рублей, то по новой статье ей грозит лишение свободы на срок дол пяти лет. Суд рассмотрит материалы и вынесет законное решение.

