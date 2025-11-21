На челябинской Рублевке появился новый прокурор

Василий Казанчук стал прокурором Сосновского района Фото: пресс-служба прокураутуры Челябинской области

Прокурором Сосновского района Челябинской области, который в народе за близость к региональному центру называют местной Рублевкой, назначен Василий Казанчук. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Сегодня в рамках рабочей поездки прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу, руководителям органов власти и правоохранительных органов назначенного Генеральным прокурором Российской Федерации прокурора Сосновского района старшего советника юстиции Казанчука Василия Николаевича», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Новому прокурору предстоит разобраться с проблемными вопросами и добиться их решения.

Казанчук имеет колоссальный опыт: в органах прокуратуры он уже более 24 лет. За это время успел поработать помощником, старшим помощником прокурора, следователем прокуратуры Тракторозаводского района Челябинска, прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры области, заместителем прокурора Ленинского района Челябинска, прокурором Троицка.

