Карабаш скорбит о смерти мужчины, за убийство которого задержан его сын

Мужчину похоронят 22 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Карабаша (Челябинская область) выражают соболезнования семье, в которой сын-школьник жестоко расправился с отцом. Мужчину похоронят 22 ноября. Что известно о трагедии — в материале URA.RU.

Приличная семья

Семья жила в Снежинске. Родители работали в ядерном центре имени Забабахина, воспитывали троих детей. Дети были обеспечены всем необходимым для жизни.

Не пошел по стопам родителей

Старший сын не пошел по стопам родителей. По рассказам знакомых, учился он посредственно, усилий не прилагал. На этом фоне часто получал «нагоняй» от родителей.

Продолжение после рекламы

В какой-то момент супруги приняли решение отправить старшего сына к бабушке и дедушке в Карабаш. Пенсионеры ранее преподавали в школе и, судя по всему, должны были подтянуть знания внука.

Конфликт, закончившийся убийством

Глава семейства приехал в Карабаш навестить родителей 18 ноября. Вечером он вместе с сыном менял колеса на автомобиле и во время работы вновь начал высказывать ему за плохую учебу. Тогда подросток схватил молоток и нанес родителю несколько ударов по голове. После затащил его в гараж и буквально размозжил ему голову кувалдой.

Признания с улыбкой на лице

После убийства подросток зашел в дом к бабушке и дедушкой и с улыбкой на лице рассказал о произошедшем. «Нет у вас больше сына», — констатировал школьник.

Задержание и первые показания

В тот же вечер подростка задержали. Он тут же признался в содеянном. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Предварительно, школьник пояснил, что отец был тираном: бил своих детей. В вечер убийства подросток не смог стерпеть обиду. По делу назначена масса экспертиз.

Срок в СИЗО

Меру пресечения подростку избирали 20 ноября. Следующие два месяца он проведет в СИЗО. На заседании присутствовала его мать. Она стойко переносит ситуацию в семье.

Похороны