Площадь участка - 2 500 квадратных метров Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тракторозаводском районе Челябинска мэрия выставила на торги право заключения договора аренды на землю площадью 2 550 квадратных метров. На территории можно возводить офисные здания, размещать автостоянки, сообщается на сайте мэрии.

«Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 2550 квадратных метров в Тракторозаводском районе Челябинска на улице Танкистов. Установить начальную цену предмета аукциона, в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с ФЗ от 29 июля 1998 года под номером 135-ФЗ „Об оценочной деятельности в РФ“, — сообщается на сайте.

Согласно данным кадастровой карты, стоимость участка — более четырех миллионов рублей. На территории можно строить административные здания, предоставляющие коммунальные услуги, услуги связи, бытовое обслуживание. Там же можно возводить здания, где будут проводиться научные исследования и испытания. Также можно обустроить автостоянку или склад.

