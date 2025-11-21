Логотип РИА URA.RU
Власти Челябинска выставили на торги землю в Тракторозаводской районе. Скрин

21 ноября 2025 в 12:07
Площадь участка - 2 500 квадратных метров

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тракторозаводском районе Челябинска мэрия выставила на торги право заключения договора аренды на землю площадью 2 550 квадратных метров. На территории можно возводить офисные здания, размещать автостоянки, сообщается на сайте мэрии.

«Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 2550 квадратных метров в Тракторозаводском районе Челябинска на улице Танкистов. Установить начальную цену предмета аукциона, в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с ФЗ от 29 июля 1998 года под номером 135-ФЗ „Об оценочной деятельности в РФ“, — сообщается на сайте.

Согласно данным кадастровой карты, стоимость участка — более четырех миллионов рублей. На территории можно строить административные здания, предоставляющие коммунальные услуги, услуги связи, бытовое обслуживание. Там же можно возводить здания, где будут проводиться научные исследования и испытания. Также можно обустроить автостоянку или склад.

Ранее мэрия Челябинска также выставила на торги право заключения договоров аренды на земли под автостоянки. На аукционе было реализовано четыре земельных участка в Ленинском, Калининском и Тракторозаводском районах города. Из них два участка были расположены в Ленинском (Бульвар, 6 и Луценко, 6), Калининском (Краснознаменная, 46), и в Тракторозаводском (улица Мамина, 3) районах города

