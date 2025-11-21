Композиция Собору Архистратига Михаила завершает архитектурный ансамбль кафедрального собора Рождества Христова Фото: Илья Изотов © URA.RU

На северо-западе Челябинска торжественно открыта и освящена первая в России скульптурная композиция Собору Архистратига Михаила высотой 17 метров. Церемония прошла у кафедрального собора Рождества Христова, куда прибыли полпред президента УрФО Артем Жога, губернатор региона Алексей Текслер, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, а также сотни горожан, сообщает с места события корреспондент URA.RU. На торжественной церемонии открытия было предложено ввести новую традицию, касающуюся молодоженов.

«Открытие композиция Собору Архистратига Михаила — это прекрасный праздник, посвященный русскому воинству. Наш народ сейчас показывает неимоверное единство, а единство не может быть без веры и православия», — отметил полпред Жога на торжественной церемонии открытия, передает корреспондент URA.RU.

Губернатор Текслер озвучил новую традицию, которую предложено ввести в Челябинской области. «Когда будут проходить венчания, сюда будут приезжать молодожены и три раза обходить памятник. Пусть это будет одной из традиций, поддерживающей институт семьи», — отметил губернатор.

Композиция Собору Архистратига Михаила завершает архитектурный ансамбль кафедрального собора Рождества Христова. Текслер поблагодарил всех, кто принимал участие в проекте. В первую очередь, основателя «Русской медной компании» (РМК), главного попечителя кафедрального собора Рождества Христова Игоря Алтушкина за его благие дела.

Сегодняшняя церемония началась с Божественной литургии в нижнем храме кафедрального собора Рождества Христова. После службы в сквере, названном в честь святого архангела Михаила, состоялось освящение и торжественное открытие грандиозного памятника. По мнению его создателей, он очень символичен: семь архангелов на крыльях бережно держат сферу, олицетворяющую мироздание. А венчает композицию фигура предводителя небесного воинства Архистратига Михаила, который словно берет весь мир под свою ангельскую защиту.

Первые элементы скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» — шар весом пять тонн и 4-тонные фигуры архангелов — были доставлены к храму еще 22 сентября из Нижнего Новгорода. Там мастера воплотили в жизнь замысел члена Союза художников России скульптора Алексея Щитова. После доставки всех элементов началось сооружение фундамента и поэтапный монтаж памятника, который вместе с проведенным благоустройством занял два месяца.

Скульптурная композиция «Собор Архистратига Михаила» создана как символ духовности и победы добра над злом. Это знаковый подарок городу от Русской медной компании (РМК), которая с 2016 года активно участвует в жизни кафедрального собора Рождества Христова. Позади — все этапы, начиная от закладки фундамента храма до его внутренней отделки и благоустройства территории.

Для 400-тонного монумента монтажники сперва залили надежный фундамент, на котором возведен постамент из цельного гранита. На него установили фигуры семи архангелов весом от трех тонн до 3,5 тонны каждая: Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. Параллельно пятитонный шар, символизирующий мироздание. покрыли сусальным золотом 960-й пробы.

В начале ноября строительным краном позолоченный шар аккуратно установили на крылья семи архангелов. Далее на сфере с ювелирной точностью закрепили образ победы добра над злом — величественную скульптуру Архистратига Михаила с размахом крыльев пять метров.









































После открытия монумент официально стал первым в России памятником, посвященным всему воинству небесному, и одним из самых высоких православных памятников в стране (его высота — почти 17 метров). До сегодняшнего дня самой высокой в России — 17,5 метра — считается статуя князя Владимира на Боровицкой площади в Москве.