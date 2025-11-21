Полиция уничтождила вещдоки по завершенным уголовным делам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске и Южноуральске (Челябинская область) полицейские уничтожили более 10 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества проходили в качестве вещдоков по завершенным уголовным и административным делам, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Южноуральске полицейские ликвидировали более девяти килограммов наркотических средств, изъятых в рамках 15 уголовных и административных дел. В Копейске сотрудниками полиции уничтожено более одного килограмма наркотических веществ, являвшихся вещественными доказательствами по 19 уголовным делам. Среди уничтоженных веществ — героин, марихуана и синтетические наркотики», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что все фигуранты уголовных дел понесли установленную законом ответственность. Им были назначены наказания от штрафов до лишения свободы.