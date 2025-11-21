Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Гори оно все огнем: челябинская полиция уничтожила более 10 килограммов наркотиков. Видео

Челябинская полиция сожгла более 10 килограммов наркотиков-вещдоков
21 ноября 2025 в 12:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полиция уничтождила вещдоки по завершенным уголовным делам

Полиция уничтождила вещдоки по завершенным уголовным делам

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске и Южноуральске (Челябинская область) полицейские уничтожили более 10 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества проходили в качестве вещдоков по завершенным уголовным и административным делам, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Южноуральске полицейские ликвидировали более девяти килограммов наркотических средств, изъятых в рамках 15 уголовных и административных дел. В Копейске сотрудниками полиции уничтожено более одного килограмма наркотических веществ, являвшихся вещественными доказательствами по 19 уголовным делам. Среди уничтоженных веществ — героин, марихуана и синтетические наркотики», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что все фигуранты уголовных дел понесли установленную законом ответственность. Им были назначены наказания от штрафов до лишения свободы.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал