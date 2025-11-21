В Челябинске назвали дату открытия первого ледового катка в предстоящем сезоне

Каток готов встречать гостей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В субботу, 22 ноября, в парке имени Валентины Терешковой состоится открытие первого в Челябинске ледового катка в предстоящем сезоне 2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба управления культуры.

«В субботу в парке Терешковой состоится открытие ледового катка. В 11:00 зрителей будет ждать зрелищные выступления лучших воспитанников спортивной школы фигурного катания „Тодес“, увлекательные викторины и конкурсы на льду», — сообщила пресс-служба управления в telegram-канале.

На сеанс на 12:00 выход будет свободный. Также предусмотрены дополнительные вечерние сеансы катания в пятницу, субботу, праздничные дни с 22:00 до 23:00. Каток не будет работать по понедельникам — на этот день запланированы профилактические работы.

