В Челябинске назвали дату открытия первого ледового катка в предстоящем сезоне
Каток готов встречать гостей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В субботу, 22 ноября, в парке имени Валентины Терешковой состоится открытие первого в Челябинске ледового катка в предстоящем сезоне 2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба управления культуры.
«В субботу в парке Терешковой состоится открытие ледового катка. В 11:00 зрителей будет ждать зрелищные выступления лучших воспитанников спортивной школы фигурного катания „Тодес“, увлекательные викторины и конкурсы на льду», — сообщила пресс-служба управления в telegram-канале.
На сеанс на 12:00 выход будет свободный. Также предусмотрены дополнительные вечерние сеансы катания в пятницу, субботу, праздничные дни с 22:00 до 23:00. Каток не будет работать по понедельникам — на этот день запланированы профилактические работы.
Каток в парке имени Терешковой расположен под открытым небом, а дорожки для катания проходят по аллеям парка. Протяженность дорожек составляет 800 метров, а их ширина варьируется от 2,5 до 15 метров. Температура льда поддерживается специальной системой. Лед не растает, даже при температуре выше 10 градусов тепла.
