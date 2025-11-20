В Запорожской области ВСУ грозит очередной котел: карта СВО на 20 ноября

Российские военные продолжают активное наступление на запорожском направлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU

ВС РФ взяли под контроль Веселое в Запорожской области. Освобождение этого населенного пункта поможет военным усилить давление на Гуляйполе, где развивается активное наступление. Также некоторые эксперты уже называют Гуляйполе очередным котлом, в который попали ВСУ. Ход боевых действий и карта спецоперации РФ на Украине — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU

Запорожское направление

Российские военные освободили Веселое. В операции участвовала группировка «Восток». Этот населенный пункт находится рядом с Гуляйполем, около которого в последнее время идет активное наступление.

Битва за Гуляйполе скоро войдет в решающую фазу. В районе Гуляйполя, как и предполагалось, российские войска приступили к действиям, направленным на нарушение логистических цепочек ВСУ. Уже сейчас в данном районе в основном используется транспорт не тяжелее пикапов. Есть вероятность, что ситуация будет развиваться по сценарию, аналогичному тому, который наблюдался перед вступлением ВС РФ в Покровск. По некоторым данным, в городе уже началась эвакуация, говорит военкор Дмитрий Стешин.

Продолжение после рекламы

Некоторые эксперты отмечают, что здесь ВСУ грозит очередной котел. В случае захвата или окружения группировки украинских военных в Гуляйполе появится возможность продвигаться в направлении Орехово и Запорожья — центра области. Ситуация для ВСУ осложнилась в связи с уже имеющимися оперативными окружениями их войск в Красноармейске и Купянске, пишут «Известия»

Донецкое направление

Трасса Гуляйполе — Малиновка взята под огневой контроль Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

По имеющимся данным, участок трассы Гуляйполе — Малиновка взят под огневой контроль. Одновременно российские войска наращивают интенсивность боевых действий на северо-восточных и северных подступах к Гуляйполю. Отмечается продвижение в районе Затишья, продолжаются боевые столкновения в Новом Запорожье. На северо-западных окраинах Новопавловки также фиксируется продвижение ВС РФ, при этом северная часть населенного пункта находится под контролем российских военных.

На покровском направлении российские военные закрепляются на новых рубежах, в том числе в садовом товариществе вблизи Гришино. В Мирнограде российские войска развивают наступление в направлении центра города, при этом южная часть населенного пункта уже находится под их контролем. На Добропольском участке ведутся боевые действия в Родинском, отмечаются успехи в районе Сухецкого, Суворово и Шахово, пишет telegram-канал WarGonzo.

На краснолиманском направлении Вооруженные Силы РФ ведут наступательные действия в восточной части Красного Лимана, а также к западу от Ямполя. На северском участке зафиксированы успехи в Выемке и Ивано-Дарьевке, в то время как в самом Северске российские военные активно наступают в центральной части города.

Харьковский фронт

По данным WarGonzo, на купянском направлении противник пытается пойти в контратаку вдоль всей линии периметра от Голубовки до Осиново в районе Купянска. В то же время восточнее продолжаются боевые действия в районе Степовой Новоселовки и Песчаного.

Тело военного вернули с Украины без сердца

На вопрос, где сейчас находится украинское сердце, Украина не отвечает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Согласно информации, предоставленной ТАСС, российские силовые структуры сообщили о шокирующем факте: у военнослужащего, чье тело было возвращено из украинского плена, не нашли сердца. По результатам проведенной экспертизы установлено, что причиной смерти военнослужащего стала потеря крови. На теле погибшего выявлен хирургический разрез, который свидетельствует об извлечении внутреннего органа. Личность военнослужащего была установлена посредством дактилоскопической экспертизы.

Продолжение после рекламы

В силовых структурах заявили, что подобные действия со стороны Украины являются грубым нарушением международных конвенций и основных принципов человечности. Источник агентства отметил, что в ходе специальной военной операции Россия противостоит «настоящему зверью».

ВС РФ разнесли «Градами» огневые точки ВСУ

На красноармейском направлении расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», входящий в состав 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр», ликвидировал опорный пункт ВСУ. Это позволило штурмовым подразделениям продвинуться вперед.