Армия и оружие

Освобожден населенный пункт Веселое в Запорожье. Видео

20 ноября 2025 в 14:42
Подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Подразделения группировки «Восток» активно действуют в регионе и продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Ранее сообщалось, что на восточных окраинах Гуляйполя в Запорожской области группировка войск «Восток» с помощью ударных дронов уничтожила группу военнослужащих ВСУ. Они пытались покинуть занимаемые позиции.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

