Освобожден населенный пункт Веселое в Запорожье. Видео
Подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Подразделения группировки «Восток» активно действуют в регионе и продолжают продвижение в глубину обороны противника.
Ранее сообщалось, что на восточных окраинах Гуляйполя в Запорожской области группировка войск «Восток» с помощью ударных дронов уничтожила группу военнослужащих ВСУ. Они пытались покинуть занимаемые позиции.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
