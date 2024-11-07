07 ноября 2024

ХМАО станет первым регионом, создавшим инфраструктуру для беспилотной авиации

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре идет активная подготовка операторов дронов для гражданских нужд
В Югре идет активная подготовка операторов дронов для гражданских нужд Фото:

В ХМАО идет активная подготовка и обучение операторов БПЛА для гражданских нужд. По данным окружного департамента информтехнологий, регион стал первым в стране, создавшим инфраструктуру управления беспилотниками для различных сфер жизни.

«Югра активно развивает новую отрасль и стала первым российским регионом по созданию инфраструктуры управления беспилотными авиационными системами для гражданских нужд. Депинформтехнологий Югры планирует внедрение технологий БАС в различные сферы региона», — сообщается в telegram-канале департамента.

Внедрение беспилотной авиации планируется в мониторинг окружающей среды и промышленных объектов, транспортировка грузов и медикаментов. Также с помощью дронов будет осуществляться поиск людей и реагирование на ЧС, а также сопровождение строительных и сельскохозяйственных работ. Проект реализуется в Нягани, где уже идет строительство Центра обработки данных (ЦОД). Также в Сургуте на базе «Юнити парка» будет создан центр испытаний для беспилотных систем.

Власти ХМАО летом протестировали бесплотную доставку грузов. Впервые на труднодоступную территорию с помощью беспилотника были отправлены медикаменты. Чуть ранее весной текущего года в округе была протестирована доставка груза на месторождение с помощью БПЛА вертолетного типа.

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В ХМАО идет активная подготовка и обучение операторов БПЛА для гражданских нужд. По данным окружного департамента информтехнологий, регион стал первым в стране, создавшим инфраструктуру управления беспилотниками для различных сфер жизни. «Югра активно развивает новую отрасль и стала первым российским регионом по созданию инфраструктуры управления беспилотными авиационными системами для гражданских нужд. Депинформтехнологий Югры планирует внедрение технологий БАС в различные сферы региона», — сообщается в telegram-канале департамента. Внедрение беспилотной авиации планируется в мониторинг окружающей среды и промышленных объектов, транспортировка грузов и медикаментов. Также с помощью дронов будет осуществляться поиск людей и реагирование на ЧС, а также сопровождение строительных и сельскохозяйственных работ. Проект реализуется в Нягани, где уже идет строительство Центра обработки данных (ЦОД). Также в Сургуте на базе «Юнити парка» будет создан центр испытаний для беспилотных систем. Власти ХМАО летом протестировали бесплотную доставку грузов. Впервые на труднодоступную территорию с помощью беспилотника были отправлены медикаменты. Чуть ранее весной текущего года в округе была протестирована доставка груза на месторождение с помощью БПЛА вертолетного типа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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