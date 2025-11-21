Губернатор ХМАО: о судьбе окружной столицы, мигрантах и урезанном бюджете

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел первую пресс-конференцию в качестве главы региона Фото: Дмитрий Завьялов

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук завершил свою первую большую пресс-конференцию. За четыре часа он ответил на 40 вопросов журналистов, прошелся по самым ключевым темам региона, обозначил болевые точки и приоритетные направления в работе регионального правительства. URA.RU собрало главное из сказанного.

Муниципальная реформа

Реформа местного самоуправления не приведет к ликвидации населенных пунктов. Меняется только система взаимодействия между уровнями власти.

«Никаких укрупнений, никаких преобразований, никаких ликвидаций муниципалитетов не предвидится. Все населенные пункты сохраняются», — заявил Кухарук. Переход на одноуровневую модель местного самоуправления будет осуществляться поэтапно.

Сургут не станет столицей ХМАО

Глава региона отверг возможность переноса столицы автономного округа из Ханты-Мансийска в Сургут. Город сотанется образовательным, научным и производственным центром и также будет иметь мощную поддержку окружного правительства. «Сургут — мощный город, но конкуренции за статус столицы быть не должно.», — подчеркнул губернатор.

Мигрантам устанавливают жесткие рамки

Власти ХМАО продолжают работать над ужесточением контроля за мигрантами. С января 2026 года в уже имеющийся в Югре список запрещенных для иностранцев профессий войдут еще пять. Например, их нельзя будет нанять курьерами или сборщиками дикоросов.

«Готов проект документа для того, чтобы защитить рынок труда, который мы можем предоставить нашим жителям, которые не должен конкурировать с иностранцами. Пять видов деятельности будут добавлены», — пояснил Кухарук.

Стоимость патента на работу вырастет на 30 %. Кроме того, мигрантов, получивших гражданство РФ по серым схемам, суды ХМАО лишат российского паспорта статуса и отправят на родину.

Долгострои под личным контролем

Правительство возьмется за долгострои по всему региону и определит судьбу каждого объекта. Об этом во время пресс-конференции заявил Руслан Кухарук.

«Мы поставили задачу нашему строительному блоку и стройнадзору провести встречи с жителями, отработать с застройщиком и разъяснить дальнейшие шаги. ДСК-1 попала в федеральную повестку, и ситуация взята под контроль как региональными структурами, так и правоохранительными органами», — подчеркнул он.

Аэропорты ключевых городов реконструируют

Аэропорт в Нижневартовске уже обновляется, частный инвестор вложил в работы около 10 миллиардов рублей. Сейчас власти округа договариваются с Минтрансом о расширении взлетно-посадочной полосы.

На очереди Сургутский аэропорт — разрабатывается концепция модернизации с участием совладельцев воздушной гавани. В перспективе ремонт ждет и аэропорт Ханты-Мансийска, уточнил Руслан Кухарук. Также говорили о строительстве железнодорожного вокзала в Сургуте, готовность объекта всего 18%, тормозит работы дефицит финансирования со стороны РЖД.

«Между правительством Югры и РЖД несколько лет назад подписано соглашение о строительстве новых вок залов в Пыть-Яхе и Сургуте 50 на 50. Со стороны округа все 50% финансирования были предусмотрены, но у РЖД не получается полноценно предусматривать свою долю в инвестиционной программе», — отметил Кухарук.

Бюджет сократили, обязательства выполняются

Из-за падения нефтяных доходов расходы бюджета ХМАО сократились на 13 миллиардов рублей. «Оптимизируем расходы, учитывая налоговые поступления. Мы должны планировать расходы с учетом реальных доходов и текущего положения нефтяных предприятий», — пояснил глава региона. При этом он подчеркнул: все социальные обязательства югорское правительство намерено выполнять.

