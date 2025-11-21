Генерал ГУ МВД проверил ОВД в Первоуральске Фото: Илья Московец © URA.RU

На ремонт здания отдела полиции в Первоуральске (Свердловская область) требуется 25 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По его словам, руководитель свердловского гарнизона полиции генерал-лейтенант Александр Мешков с рабочим визитом посетил ОВД Первоуральска. Там офицер подвел итоги служебной деятельности за десять месяцев. Территориальное ведомство с 20 августа возглавляет полковник Еркин Ертысбаев.

«Некомплект составляет 29,2%. В рейтинговой таблице подразделение занимает 31 место. Зафиксировано снижение числа поставленных на учет тяжких (-13,5%) и особо тяжких преступлений (-14,4%). Удалось снизить и число преступлений по мошенничеству (-13,5%), имеет положительная тенденция по раскрытию преступлений прошлых лет (+37,5%)», — отметил полковник Горелых.

Кроме того, первоуральские силовики больше раскрыли преступлений, связанных с наркотиками. Но имеется и ряд проблемных вопросов, подчеркнул Горелых. По его словам, в городе стало больше преступлений, которые совершили подростки, и возросло количество аварий, в том числе с летальным исходом.

«По всем негативным моментам генерал Мешков заслушал руководителей соответствующих подразделений и установил конкретные сроки для устранения имеющихся недостатков», — отметил собеседник агентства. Генерал Мешков также уделил внимание состоянию дел в сфере материально-технического обеспечения личного состава и взял на личный контроль ремонт в ОВД.