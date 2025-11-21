Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Сын засудил свердловскую больницу за гибель матери в пожаре

21 ноября 2025 в 13:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
С больницы взыскали крупную сумму

С больницы взыскали крупную сумму

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новоуральске (Свердловская область) местный житель засудил больницу, во время пожара в которой погибли два человека, в том числе его мать. Теперь учреждение должно выплатить сыну погибшей крупную сумму, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«В ходе судебного разбирательства выяснилось, что правилами больницы пациентам не было запрещено курить и иметь при себе зажигалки. После трагедии прокурор потребовал привести правила в соответствие с законом, и медучреждение было вынуждено их изменить», — пояснили в инстанции.

Отмечается, что до пожара в больнице находили нарушения правил пожарной безопасности, выдавались предписания. Однако требования так и не выполнили. Поэтому суд встал на сторону истца и взыскал с учреждения один миллион рублей моральной компенсации. Решение было обжаловано, однако осталось в силе.

Продолжение после рекламы

Трагедия случилась 5 января 2024 года. Тогда в здании наркологического отделения ЦМСЧ №31 ФМБА произошел сильный пожар, который унес жизни двух пациенток. Еще пострадала медсестра, которая помогала эвакуировать людей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал