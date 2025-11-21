Сын засудил свердловскую больницу за гибель матери в пожаре

С больницы взыскали крупную сумму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новоуральске (Свердловская область) местный житель засудил больницу, во время пожара в которой погибли два человека, в том числе его мать. Теперь учреждение должно выплатить сыну погибшей крупную сумму, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«В ходе судебного разбирательства выяснилось, что правилами больницы пациентам не было запрещено курить и иметь при себе зажигалки. После трагедии прокурор потребовал привести правила в соответствие с законом, и медучреждение было вынуждено их изменить», — пояснили в инстанции.

Отмечается, что до пожара в больнице находили нарушения правил пожарной безопасности, выдавались предписания. Однако требования так и не выполнили. Поэтому суд встал на сторону истца и взыскал с учреждения один миллион рублей моральной компенсации. Решение было обжаловано, однако осталось в силе.

