Сын засудил свердловскую больницу за гибель матери в пожаре
С больницы взыскали крупную сумму
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Новоуральске (Свердловская область) местный житель засудил больницу, во время пожара в которой погибли два человека, в том числе его мать. Теперь учреждение должно выплатить сыну погибшей крупную сумму, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«В ходе судебного разбирательства выяснилось, что правилами больницы пациентам не было запрещено курить и иметь при себе зажигалки. После трагедии прокурор потребовал привести правила в соответствие с законом, и медучреждение было вынуждено их изменить», — пояснили в инстанции.
Отмечается, что до пожара в больнице находили нарушения правил пожарной безопасности, выдавались предписания. Однако требования так и не выполнили. Поэтому суд встал на сторону истца и взыскал с учреждения один миллион рублей моральной компенсации. Решение было обжаловано, однако осталось в силе.
Трагедия случилась 5 января 2024 года. Тогда в здании наркологического отделения ЦМСЧ №31 ФМБА произошел сильный пожар, который унес жизни двух пациенток. Еще пострадала медсестра, которая помогала эвакуировать людей.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!