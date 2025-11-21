Помещения находятся на Уралмаше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге решили продать за несколько миллионов два бомбоубежища на площади Первой Пятилетки. Торги организовало управление Росимущества по Свердловской области. Информация об этом опубликована на сайте «ГИС Торги».

Согласно документации, площадь первого бомбоубежища составляет 178 квадратных метров. Внутри есть необходимые коммуникации и освещение. Помещение оценили в 2,89 миллиона рублей. При этом цена не окончательная, так как объект находится на торгах с шагом аукциона в 50 тысяч рублей.

Второе убежище на 95,3 квадратных метра оценили в 1,84 миллиона рублей. Стоимость шага аукциона такая же.

