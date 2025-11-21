Справки из будущего, провалы в памяти: дядя редактора URA.RU не смог подтвердить показания о «взятках» в суде

Дело о «взятке» Дениса Аллаярова Андрею Карпову выглядит как семейная разборка Фото: Илья Московец © URA.RU

Родной дядя редактора URA.RU Дениса Аллаярова, экс-полицейский Андрей Карпов, на основании чьих показаний журналист полгода находится за решеткой, впервые 21 ноября явился в суд на допрос. Уволенный из органов по отрицательным мотивам, он дал противоречивые показания против племянника и не смог подтвердить дачу взятки своим племянником. О странных расхождениях в фактах и о выписках с банковских карт, датированных будущим временем, — в материале агентства.

Самым частым ответом Карпова в ходе заседания были «не помню», «не знаю». В частности, он не смог вспомнить свои же показания трехмесячной давности и дать четкие ответы в суде. При этом хорошо помнил то, что происходило год назад. Чтобы освежить память экс-полицейского, судье пришлось огласить предыдущие показания Карпова. Практически сразу обнаружилось много несостыковок. При этом на вопрос, имеется ли у него медицинское заболевание, связанное с потерей памяти, он ответил отрицательно.

Сумма «взятки»

Так, во время первого допроса 5 июня 2025 года Карпов утверждал, что родной племянник — журналист Аллаяров — дал ему 20 тысяч рублей за получение информации о криминальной обстановке, которой Карпов владел, как начальник УгРО. Спустя время, 17 июля, на допросе он повысил сумму и объявил уже о 120 тысячах рублей. Из них он якобы 20 получил наличными, а остальные 100 тысяч были перечислены на банковские карты его жены и мамы (то есть бабушки и тети Дениса).

Андрей Карпов путался в показаниях Фото: Илья Московец © URA.RU

На вопросы защиты Аллаярова, почему на первом допросе он «забыл» про 100 тысяч, Карпов ответил: «Не знаю, не помню». Ему указали, что ранее он на аналогичный вопрос ответил, что «боялся сурового наказания». «Так вы забыли или все же боялись сурового наказания?» — допытывались адвокаты. «Не знаю, не помню», — твердил Карпов.

Судя по материалам дела, среди тех 100 тысяч было несколько перечислений, и не все их следствие посчитало взятками. Когда Карпова спросили — как он различал среди переводов, что взятка, а что нет — он тоже ответить затруднился. При этом признался, что Денис переводил на карту бабушке подарок на день рождения, а его супруге — гонорар за подготовку презентации.

Обстоятельства встречи с племянником

Где именно была встреча с племянником, Карпов вспомнить не смог Фото: Илья Московец © URA.RU

Не смог Карпов припомнить и при каких обстоятельствах он вел переговоры с племянником по поводу получения сводок. В первых показаниях он сказал, что они встретились на Дне города в Екатеринбурге 2024 года. Тогда Денис попросил дядю рассказывать ему о каких-то интересных событиях. Речь же о получении сводок якобы зашла только через два-три месяца после той встречи. В другой раз он дал другие показания. Заявил, что дело было иначе, и в апреле 2024 года ему позвонил Денис по телефону и попросил передавать сводку — то есть за полгода до первоначально описанных событий. В суде эти противоречия он объяснить не смог.

Место передачи «взятки»

Чаще всего Карпов отвечал, что ничего не знает Фото: Илья Московец © URA.RU

Путался Карпов и относительно обстоятельств передачи «взятки». Сначала он говорил, что Денис сел к нему в машину, на втором допросе заявил, что встретился с племянником на улице. Когда его спросили, как все было на самом деле, он четко и ясно ответить не смог. Не вспомнил и точную дату, когда получал деньги от племянника. На уточняющий вопрос адвоката Аллаярова — не страдает ли Карпов хроническими заболеваниями, влияющими на память — тот заявил, что нет.

Выписки из будущего

Справки помечены странной датой Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе заседания защита Аллаярова обратила внимание на тот факт, что к протоколу допроса Карпова от 17 июля приобщены выписки с карт, которые датированы 21 июля — то есть несколькими днями позднее самого допроса. Каким образом «улики из будущего» фигурируют в деле, экс-полицейский объяснить не смог.

Деньги в долг

Денис давал дяде деньги в долг Фото: Илья Московец © URA.RU

Также защита Дениса заметила, что на карту супруги Карпова были переведены 25 тысяч рублей, который ее муж, то есть Карпов, попросил у племянника взаймы. Позже Карпов вернул журналисту эти деньги. На резонный вопрос — зачем было их возвращать, если ваш племянник должен был вам отдать еще половину суммы от взятки — он ответить затруднился. Не смог дать пояснения Карпов и по карте своей мамы, то есть бабушки Дениса, которой тот переводил деньги. По словам Карпова, картой пользовалась не мать, а он, в том числе получал туда и «взятку» от племянника. Но какой был годовой оборот этой карты, какие на ней хранились примерные суммы — забыл. При этом он признал, что его племянник Аллаяров не знал, что дядя пользовался картой бабушки.

Показания в обмен на свободу

Дело слушает судья Юлия Меркулова Фото: Илья Московец © URA.RU

Зато в суде Карпов подтвердил, что изначально дал показания на племянника в обмен на свободу. 5 июня он был допрошен, заявил, что журналист-племянник ему дал взятку в обмен на сводки и отпущен домой под подписку о невыезде. Здесь его память не подвела, и Карпов описал, как добирался домой на трамвае. При этом он уточнил, что денег при себе не имел. «Не заплатил за проезд», — припомнил подробность экс-полицейский. Повторно он был задержан в тот же день, 5 июня, но уже вечером — в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и возбуждением против него второго уголовного дела. И только на следующий день помещен под домашний арест.

Экс-полицейский не знает, как выглядит гриф «секретно»

Экс-сотрудник полиции забыл многие важные вещи Фото: Илья Московец © URA.RU

Также дядя Дениса, экс-полицейский, не дал ответа на вопросы, почему оперативные сводки дежурный части пересылались ему на личную, а не на служебную почту, регламентировано ли это законом и как они правильно должны передаваться. «Не помню», — признавался бывший оперативник. На прямой вопрос — имелся ли на сводке гриф «секретно» или «для служебного пользования» — он отвечал привычным «не знаю». «Должна ли стоять на сводке подпись составившего ее лица?» — спросил адвокат Аллаярова. «Не вспомню, возможно, наверное», — предположил Карпов.

Мнение адвоката

Такая забывчивость удивила адвоката Дениса Аллаярова Фото: Илья Московец © URA.RU

«Я считаю, что противоречия в полной мере не были устранены, не установлено где, как, при каких обстоятельствах договаривались Денис и Карпов о передаче сводок, о передаче денежных средств. Он не смог пояснить, каким образом и кто определял, какие денежные средства из переведенных его маме и маме Дениса Аллаярова считать взяткой, а какие не считать. То есть, пояснял сам Карпов, переводы были не только в качестве взятки. Он также не смог сказать, каким образом договаривались, какие деньги — помощь родителям, какие — взятка; почему изначально говорил о том, что первоначальная сумма взятки 20 тысяч рублей, потом она возросла до 120 тысяч. Сам он говорит о том, что страдает забывчивостью. Вместе с тем сообщил суду о том, что заболевание, которое свидетельствует о том, что у него имеются какие-то проблемы с памятью, у него отсутствует», — резюмировал адвокат Аллаярова Михаил Толкачев.

Полгода за решеткой

Денис полгода находится за решеткой из-за показаний Карпова Фото: Илья Московец © URA.RU

Денис Аллаяров был задержан 5 июня, с тех пор он находится в СИЗО, Карпов же все это время под домашним арестом. Он является фигурантом двух уголовных дел и, как считает Денис, оговаривает его, спасая себя от сурового наказания. «Ты сам все прекрасно понимаешь, Денис», — заявил Карпов в ответ на вопрос племянника, почему он путается в показаниях. На вопрос журналистов, на сколько ему обещали «скостить» срок за показания против племянника, Карпов отвечать отказался.

