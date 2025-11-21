Беглецов задержали в один день Фото: Илья Московец © URA.RU

На вокзале Екатеринбурга силовики поймали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске. Между первым и вторым задержанием прошло всего два часа, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Сотрудники Линейного отдела МВД России задержали 46-летнего мужчину, подходящего по приметам, и доставили в дежурную часть отдела для выяснения обстоятельств», — сказали там. Силовики выяснили, что задержанный обвиняется по ч. 1 ст. 119 УК РФ за угрозы причинения тяжкого вреда супруге, а также ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчину передали инициаторам розыска в Республику Татарстан.

Через два часа екатеринбургским силовикам поступила ориентировка на 23-летнего башкортостанца, осужденного по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, которого вскоре задержали. Как оказалось, он не явился в колонию-поселение для отбывания наказания и попал в розыск. В настоящее время решается вопрос о передаче молодого человека полицейским из его родного региона.

