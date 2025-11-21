Артем Ваганов на время расследования будет в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу учителя Артема Ваганова, который, по мнению СК, душил детей пакетом. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, передает корреспондент URA.RU.

О том, чтобы поместить фигуранта в СИЗО, в суд обратилось следствие. Судья удовлетворил ходатайство. За решеткой Ваганов будет до 19 января 2026 года.

Как писало URA.RU, претензии к Ваганову появились после того, как в Сеть попало видео, предположительно, из его квартиры. На кадрах видно, как на диване лежит подросток с пакетом на голове. По словам учеников, педагог предлагал деньги за «испытание на прочность». Пакет на голове нужно было держать около 30 минут.

Продолжение после рекламы

Когда разразился скандал, Артема уволили из школы. Известно, что он преподавал игру на балалайке.