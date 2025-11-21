Свердловчане отметили годовщину освящения старейшего храма Урала. Фото
Год назад митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил чин освящения возрожденной святыни
Фото: Фонд святой Екатерины
В селе Новоипатово Свердловской области отметили годовщину освящения возрожденного храма Архангела Михаила. Его разрушили в советское время, но полностью восстановили силами местных жителей и при поддержке Фонда святой Екатерины.
«Было время, когда мне самому не верилось, что руины храма вновь могут стать красивым, посещаемым Домом Божиим. Прошло совсем немного времени, и теперь у жителей Новоипатово нет даже тени удивления. Храм стал не таким, как был до революции, а он стал лучше. Храм наполнил жизнью село, дал новый импульс к развитию. Можно было бы на этом остановиться, но это стало лишь точкой начала новых проектов», — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
В храме прошла служба в честь годовщины святого места и дня Архистратига Михаила, который считается одним из наиболее почитаемых архангелов и предводителем божественного войска. Именно он изгнал с Небес Люцифера и явился в виде огненного столпа израильскому народу во время бегства из Египта.
Кроме того, владыка напомнил, что в Екатеринбурге ведутся работы по подготовке к открытию скульптуры Архангела Михаила. Один из крупнейших в России православных памятников станет подарком городу от Русской медной компании.
Фото: Фонд святой Екатерины
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!