Мужчину отправили в СИЗО до 19 января

Уволенный педагог из Екатеринбурга Артем Ваганов, который обвиняется в покушении на убийство детей, заявил, что не является подражателем убийцы и педофила Анатолия Сливко. Ранее в ряде СМИ Ваганова сравнили с ним из-за того, что оба душили своих жертв, передает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда.

«Я видел, что в ряде СМИ меня сравнили с маньяком [Анатолием Сливко]. К счастью, это не так. По первому обвинению по части возможного причинения вреда здоровью детей, которое мне предъявлено, вину признаю. Откуда у следствия со временем взялась версия, что я кого-то собираюсь убивать, не знаю. Никого убивать я не хотел. Никогда такого и в мыслях не было», — заявил Ваганов.

Он признался, что предлагал детям деньги за участие в его «играх». Суд отправил его под стражу на время расследования уголовного дела.

Силовики задержали Ваганова накануне. Это произошло после того, как в Сети появилось видео, на котором ребенок с пакетом на голове лежит на диване, предположительно, в квартире учителя. По неподтвержденным данным, Ваганов приводил школьников домой под предлогом проверки инструментов, а потом предлагал «испытание на прочность». За это он якобы платил деньги.

После скандала Ваганова уволили из школы. Известно, что он преподавал игру на балалайке.