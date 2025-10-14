14 октября 2025

В ХМАО раскрыли ОПГ, незаконно помогавшую мигрантам

В ХМАО открыли фиктивный языковой центр для мигрантов
В ХМАО открыли фиктивный языковой центр для мигрантов

В Ханты-Мансийске (ХМАО) пресечена деятельность преступного сообщества, которое помогало иностранцам легализоваться в регионе в обход законов. Об этом сообщает Следственный комитет. 

«Пресечена деятельность преступного сообщества в Ханты-Мансийске, обеспечивавшего незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства. 

В совершении преступлений обвиняются десять человек, четверо из которых — сами иностранцы. С 2022 по 2024 годы члены ОПГ помогали мигрантам за деньги получить фиктивную регистрацию. Обвиняемые готовили и подавали в государственные органы документы с ложными сведениями о трудоустройстве и месте проживания мигрантов. Это позволяло поставить на учет более 330 приезжих.

Также группировка организовала работу фиктивного языкового центра. Там иностранцам выдавали сертификаты о сдаче экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства — документы, необходимые для получения патента и разрешения на законное пребывание в России.

В зависимости от роли каждого фигуранта им предъявлены обвинения по статьям о создании преступного сообщества, незаконной миграции, коммерческом подкупе и фиктивной постановке на учет. Расследование продолжается. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за сутки выдворили за пределы России около 80 иностранных граждан. С начала 2025 года на территории Югры исполнено более 380 решений о выдворении за нарушение режима пребывания в России. 

