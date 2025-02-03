03 февраля 2025

Владельцы облигаций холдинга пермского олигарха Кузяева получили 100 млн рублей

Пермский «Эр-Телеком Холдинг» выплатил проценты по облигациям на 100 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Общее количество облигаций составило восемь миллионов штук
Общее количество облигаций составило восемь миллионов штук Фото:

Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее пермскому долларовому миллиардеру из списка Forbes Андрею Кузяеву, выплатило проценты по облигациям. Их собственники получили доход в размере более 105 млн рублей.

«АО „Эр-Телеком Холдинг“, доходы, которые выплачиваются владельцам ценных бумаг. Категория доходов — проценты по биржевым облигациям за купонный период с 04.01.2025 по 03.02.2025 года. Суммы выплат — 105,52 млн рублей. Общее количество облигаций — восемь миллионов штук», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Основным видом деятельности АО «Эр-Телеком Холдинг» является предоставление телекоммуникационных услуг. Компания контролируется структурами бизнесмена Андрея Кузяева. Андрей Кузяев входит в число богатейших бизнесменов России. В 2024 году Forbes оценил состояние предпринимателя в 1 млрд долларов США.

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Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее пермскому долларовому миллиардеру из списка Forbes Андрею Кузяеву, выплатило проценты по облигациям. Их собственники получили доход в размере более 105 млн рублей. «АО „Эр-Телеком Холдинг“, доходы, которые выплачиваются владельцам ценных бумаг. Категория доходов — проценты по биржевым облигациям за купонный период с 04.01.2025 по 03.02.2025 года. Суммы выплат — 105,52 млн рублей. Общее количество облигаций — восемь миллионов штук», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Основным видом деятельности АО «Эр-Телеком Холдинг» является предоставление телекоммуникационных услуг. Компания контролируется структурами бизнесмена Андрея Кузяева. Андрей Кузяев входит в число богатейших бизнесменов России. В 2024 году Forbes оценил состояние предпринимателя в 1 млрд долларов США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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