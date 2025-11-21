Логотип РИА URA.RU
Shaman одним словом описал свой брак с Екатериной Мизулиной

21 ноября 2025 в 13:20
Shaman: Я буду дураком, если не скажу это слово — любовь

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Артист Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что любовь — это основа их семьи с Екатериной Мизулиной. Об этом певец сообщил в интервью.

«Я буду дураком, если не скажу это слово — любовь», — прокомментировал свой брак Shaman. Его слова передает РИА Новости.

Семейные отношения Ярослава с Екатериной Мизулиной строятся на любви и взаимной поддержке. По его словам, забота проявляется в простых бытовых мелочах — помочь, подставить плечо, сделать что-то за другого без просьбы. Музыкант подчеркнул, что счастливые отношения держатся на взаимопомощи и внимании.

5 ноября Shaman и Екатерина Мизулина сообщили, что официально зарегистрировали брак в Донецке во время поездки в ДНР. Церемония прошла тихо, в узком кругу, ее посетил глава республики Денис Пушилин. О своих отношениях пара объявила в марте на концерте Shaman в «Live Арене», где артист исполнил песню «Ты моя», обнимая Мизулину. 

