Shaman одним словом описал свой брак с Екатериной Мизулиной

Shaman: Я буду дураком, если не скажу это слово — любовь Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Артист Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что любовь — это основа их семьи с Екатериной Мизулиной. Об этом певец сообщил в интервью.

«Я буду дураком, если не скажу это слово — любовь», — прокомментировал свой брак Shaman. Его слова передает РИА Новости.

Семейные отношения Ярослава с Екатериной Мизулиной строятся на любви и взаимной поддержке. По его словам, забота проявляется в простых бытовых мелочах — помочь, подставить плечо, сделать что-то за другого без просьбы. Музыкант подчеркнул, что счастливые отношения держатся на взаимопомощи и внимании.

