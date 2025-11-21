В Тюмени врачи спасли 13-летнего подростка с редкой патологией

Подобную операцию проводили только взрослым пациентам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени врачи спасли 13-летнего подростка от опасной патологии: врожденные аневризмы в легких были обнаружены и устранены. Операция проведена в ОКБ №2. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«У 13-летнего мальчика в легких были диагностированы аневризмы. Из-за неправильного строения артерии и вены переплелись в клубок и могли разорваться в любой момент, что привело бы к массивному кровотечению», — сообщили в департаменте.

На врачебном консилиуме специалисты — рентгенэндоваскулярные и торакальные хирурги, анестезиологи и педиатры — приняли решение проводить операцию. Обычно подобные операции в ОКБ №2 проводят взрослым, но в этом случае метод впервые применили для ребенка.

Продолжение после рекламы

Сейчас пациент выписан из детского стационара, чувствует себя хорошо и уже вернулся к учебе. Случай демонстрирует, как современные медицинские технологии позволяют добиваться выздоровления даже в сложных клинических ситуациях.