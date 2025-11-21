Федеральный топ-чиновник проинспектировал работу тюменских властей
Евгений Грачев оценил работу тюменских чиновников и единороссов
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Замначальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев проинспектировал работу тюменских властей. Источники URA.RU сообщают, что он провел закрытые встречи с несколькими заместителями губернатора, функционерами ЕР и муниципальными чиновниками.
«Сегодня утром Грачева возили в Заводоуковский район, где он встречался с местными чиновниками. Визит прошел очень удачно. Главы района Светлана Касенова оценивает встречу хорошо», — сказал анонимный собеседник агентства.
Также, по словам источников, Грачев остался доволен работой реготделения ЕР и партийного штаба общественной поддержки. Он посетил отделение «Единой России» 20 ноября, в первый день своего визита в регион. Там он публично встретился с общественниками, помогающими участникам СВО.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!