Тюменские коммунисты пожаловались в суд на итоги выборов

Жалобу коммунистов рассмотрит Тюменский областной суд Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший кандидат в думу Уватского района (Тюменская область) от КПРФ Самиха Мулюкова подала в Тюменский областной суд апелляционную жалобу на решение по делу о голосовании «мертвых душ». Об этом сообщает официальный сайт регионального отделения коммунистов. Там уточнили, что жалоба касается итогов голосования на избирательном участке №2303.

«В день выборов участковая избирательная комиссия отказала наблюдателю от КПРФ в возможности присутствия при голосовании вне помещения. В переносной урне члены комиссии привезли с собой 36 бюллетеней. Кандидат Самиха Мулюкова, взяв в избирательной комиссии копию реестра заявлений о голосовании вне помещения, выборочно проехала по указанным в нем адресам и выяснила, что в домах никто не проживает. Окна домов заколочены досками, дворы заросли бурьяном. Ранее мы публиковали видео этих домов. В рамках судебного заседания ответчики и их свидетели путались в показаниях, противоречили друг другу и документам, имеющимся в деле. Ответчиками в суд представлен „правильный“ реестр, из которого волшебным образом исчезли все „мертвые души“. Их места заняли родственники членов комиссии.», — сообщается на официальном сайте тюменских коммунистов.

Ответчики, по утверждению коммунистов, назвали первоначальный реестр «черновиком», который член комиссии вела для собственных целей, а отказ взять с собой наблюдателя объясняли отсутствием места в машине. Решающим фактором в принятии решения суда первой инстанции, по мнению истцов, стал отказ в удовлетворении ходатайства об истребовании у оператора связи детализации звонков по номеру телефона участковой комиссии. Поскольку «правильный реестр» составлен на базе устных сообщений, поступивших по телефону, детализация звонков могла бы помочь вскрыть фальсификацию избирательных документов. Кроме того, орган регистрационного учета не смог предоставить информацию об адресах регистрации лиц, указанных в «черновике реестра».

Продолжение после рекламы