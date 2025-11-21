На форуме «Малая Родина» обсудили диалог власти и бизнеса в Тюмени

Диалог состоялся в рамках форума «Малая Родина - сила России» Фото: Пресс-служба ГК «Страна Девелопмент».

На форуме «Малая Родина — сила России» руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков призвал представителей власти рассматривать даже странные, на первый взгляд, идеи предпринимателей. Выступление состоялось перед представителями Школы Мэров и главами муниципалитетов. Эксперт отметил успешную практику взаимодействия бизнеса и власти в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Александр Гайдуков подчеркнул важность взвешенной региональной политики и открытого диалога между властью и бизнесом. «Взвешенная региональная политика, открытый диалог власти с бизнесом и заинтересованность города в долгосрочном развитии позволяют реализовывать проекты, которые улучшают качество жизни людей», — заявил руководитель ГК «Страна Девелопмент».