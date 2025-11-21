На форуме «Малая Родина» обсудили диалог власти и бизнеса в Тюмени
Диалог состоялся в рамках форума «Малая Родина - сила России»
Фото: Пресс-служба ГК «Страна Девелопмент».
На форуме «Малая Родина — сила России» руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков призвал представителей власти рассматривать даже странные, на первый взгляд, идеи предпринимателей. Выступление состоялось перед представителями Школы Мэров и главами муниципалитетов. Эксперт отметил успешную практику взаимодействия бизнеса и власти в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Александр Гайдуков подчеркнул важность взвешенной региональной политики и открытого диалога между властью и бизнесом. «Взвешенная региональная политика, открытый диалог власти с бизнесом и заинтересованность города в долгосрочном развитии позволяют реализовывать проекты, которые улучшают качество жизни людей», — заявил руководитель ГК «Страна Девелопмент».
В качестве примера успешного проекта Гайдуков привел ЖК «Звездный» в Тюмени — восьмифункциональный комплекс, который включает жилую и коммерческую составляющие, торговый центр, школу, паркинг, фитнес-центр с бассейном. Торговый центр объединен с жильем теплым переходом и остановкой общественного транспорта. Все находится в шаговой доступности от ключевых магазинов и сервисов. По словам эксперта, реализация подобных проектов может привести к созданию около 3 000 рабочих мест и значительному росту налоговых поступлений в бюджет города.
