В Тюмени начался отлов любителей зимней рыбалки
Любителей зимней рыбалки не пугает тонкий лед тюменских водоемов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюмени усилили контроль за водоемами, которые пользуются популярностью у рыбаков: рядом с ними дежурят сотрудники МЧС, волонтеры и представители других структур. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что некоторые тюменцы рискуя жизнью выходят на неокрепший лед, чтобы порыбачить или прогуляться.
«Морозов, характерных для ноября, в Тюмени в этом году не было, лед на водоемах толком не встал. Несмотря на это, практически каждый день на него выходят рыбаки и простые любители экстрима. Спасатели, которые дежурят возле водоемов, предупреждают людей, что это опасно для жизни», — рассказал собеседник агентства.
На официальном сайте ГУ МЧС Тюменской области указано, что сейчас в регионе проходит профилактическая акция «Безопасный лед». На этой неделе спасатели посетили берега тюменских озер Липовое, Тихое и Круглое и других водоемов.
«Профилактическая работа ведется для сохранения жизни и здоровья людей. Увидели человека на тонком льду осенних водоемов, которому необходима помощь или стали свидетелем происшествия — немедленно звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких!», — указано на официальном сайте ведомства.
Ранее URA.RU писало о том, что любители активного отдыха готовятся к началу сезона зимней рыбалки в Тюменской области. Как правило, он начинается, когда на водоемах устанавливается постоянный и устойчивый ледовый покров толщиной около десяти сантиметров.
