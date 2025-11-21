В Тюмени начался отлов любителей зимней рыбалки

Любителей зимней рыбалки не пугает тонкий лед тюменских водоемов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени усилили контроль за водоемами, которые пользуются популярностью у рыбаков: рядом с ними дежурят сотрудники МЧС, волонтеры и представители других структур. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что некоторые тюменцы рискуя жизнью выходят на неокрепший лед, чтобы порыбачить или прогуляться.

«Морозов, характерных для ноября, в Тюмени в этом году не было, лед на водоемах толком не встал. Несмотря на это, практически каждый день на него выходят рыбаки и простые любители экстрима. Спасатели, которые дежурят возле водоемов, предупреждают людей, что это опасно для жизни», — рассказал собеседник агентства.

На официальном сайте ГУ МЧС Тюменской области указано, что сейчас в регионе проходит профилактическая акция «Безопасный лед». На этой неделе спасатели посетили берега тюменских озер Липовое, Тихое и Круглое и других водоемов.

Продолжение после рекламы

«Профилактическая работа ведется для сохранения жизни и здоровья людей. Увидели человека на тонком льду осенних водоемов, которому необходима помощь или стали свидетелем происшествия — немедленно звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких!», — указано на официальном сайте ведомства.